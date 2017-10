Praha - Více než stovka historických automobilů a motocyklů dnes soutěžila v pražské Jeremenkově ulici v závodě v pravidelnosti do vrchu. Na trať směly vyjet pouze vozy vyrobené do roku 1970. Závod nazvaný Pražská noblesa, který pořádá Veteran Vintage Club, se v hlavním městě konal už podesáté.

Už od osmi hodin se na parkovišti u Žlutých lázní začala sjíždět historická vozidla, z nichž nejstarším bylo už více než sto let. Několik desítek zvědavců včetně těch nejmenších mohlo nasát dobovou atmosféru. Všechny vozy byly perfektně naleštěné, závodníci se nechali obdivovat v dobovém oblečení.

Na startu byla například britská Lagonda M45 vyrobená v roce 1934 o hmotnosti 1676 kilogramů s maximální rychlostí 163 km/h. Při závodě však byla povolená nejvyšší rychlost 50 km/h. Nechyběl ani legendární Velorex, který ve filmu Vrchní, prchni proslavil knihkupec Dalibor Vrána.

Nedílnou součástí bylo občerstvení, nechyběl tradiční chleba se sádlem a cibulí, guláš a pivo, pro závodníky samozřejmě nealkoholické. V přilehlém areálu Žlutých lázní se konal Pivní běh na šest kilometrů, kde bylo naopak vypití pěti malých alkoholických piv jedním z kritérií soutěže.

Vozy se poté po Podolském nábřeží za policejní asistence přesunuly do nedaleké Jeremenkovy ulice, kterou měly od 10:00 s výjimkou autobusů MHD zcela pro sebe. Se zhruba půlminutovými odstupy pak vyjely na kilometrovou trasu. Od 13:00 se koná druhá jízda. Vítězem se stane posádka, u které se budou časy obou jízd co nejméně lišit. Na vyvinuté rychlosti tak vůbec nezáleží. Za každou setinu sekundy rozdílu získává závodník jeden trestný bod. V případě rovnosti trestných bodů vyhrává starší vozidlo, dalším pomocným kritériem je co nejmenší obsah motoru. Soutěž je rozdělená do několika kategorií podle stáří. Vyhlášení se koná v 16:00 na Vyšehradě.

Součástí akce je spanilá jízda přes Pankrác, Krč a Lhotku na Sofijské náměstí v Modřanech. Po skončení druhé jízdy se kolona historických vozidel přesune do blízkosti baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, kde si je bude moci lidé prohlédnout.