Organizátoři představili 20. září výstavu o historii, vývoji a budoucnosti počítačových her s názvem Game On, která bude od 21. září přístupná v Pražské tržnici. Na snímku je virtuální kokpit Dogfight Boss vyrobený z kartonu a plastu. ČTK/Deml Ondřej

Praha - V hale číslo 40 Pražské tržnice v Holešovicích začne ve čtvrtek výstava Game On zaměřená na historii videoher. Návštěvníci si tam mohou zahrát zhruba na 150 herních zařízeních hry vydané od roku 1960 po ty současné. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ředitel výstavy David Urban. Výstava, která je na ploše 2000 metrů čtverečních, potrvá minimálně 100 dní. V případě velkého zájmu by mohla být prodloužena.

"Nejzajímavější je na tom vlastně celá ta šíře, kterou ta výstava pojímá a zařazuje do kontextu," řekl ČTK Urban. Hry označuje kromě zábavy také za fenomén, s nimž se musí lidi vypořádat a zkusit ho zařadit do historie lidstva.

Za výstavou stojí londýnská umělecká instituce Barbican. Když se prvně výstava o vývoji herního průmyslu připravovala, byla tato myšlenka považována za poměrně kontroverzní, uvedl na konferenci šéf mezinárodní divize londýnského kulturního centra Barbican Neil McConnon. První výstava se uskutečnila v roce 2002 a od té doby byla k vidění již ve 30 světových metropolích.

Výstava v Praze má i edukativní rozměr. Pořadatelé ve spolupráci s hlavním městem Prahou připravili i program pro školy. Na vzdělávání žáků a studentů se zaměřují tak, aby zjistili, že hraní her je zábava, v níž může číhat nebezpečí. "Je to jako s ohněm," dodal Urban. Program má dětem představit, jak hry fungují, aby je mohly využívat kreativně ke svému rozvoji.

Celá výstava zahrnuje exponáty z celého světa za celou dobu trvání herního průmyslu. Návštěvníci zde naleznou hry od arkád po sběratelské kousky, které byly získány na aukcích. Součástí výstavy jsou i olejomalby, které byly předlohou k her. Některá světová herní studia pořadatelům přislíbila, že na výstavu dodají i další novinky. Vybrané hry by tak mohly být na Game On uvedeny v předstihu.