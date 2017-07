Praha - V pražské MHD čeká cestující ode dneška omezení přestupu ve stanici metra Muzeum. Nástupiště linky A ve směru Depo Hostivař je kvůli opravám uzavřeno, do souprav na Hostivař tak lidé nebudou moci nastoupit ani z nich vystoupit. Výluka potrvá zhruba pět měsíců. Nástupiště v opačném směru začne Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) opravovat na začátku příštího roku.

"Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Nemocnice Motol je třeba dojet až do stanice Náměstí Míru a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K odjezdu ze stanice Muzeum směrem do stanice Depo Hostivař lze využít vlak směr Nemocnice Motol a ve stanici Můstek přestoupit do vlaku na opačné straně nástupiště," sdělil dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek. Cestující mohou využít i povrchovou dopravu, spojení si mohou vyhledat na webu podniku.

Stavební práce ve stanici Muzeum na lince A spočívají zejména v odstraňování průsaků vody do stanice. Podnik také vymění hliníkové obklady a kamenné obklady pilířů a stěn na nástupišti. Také budou opraveny hrany nástupiště a přibudou nová světla, staniční rozhlas, systém počítání cestujících nebo majáčky pro nevidomé. Náklady činí asi 120 milionů korun.

Už na začátku měsíce, od 1. do 9. července, omezil podnik kvůli opravě pražců provoz metra C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Opravy na historicky prvním úseku metra, tedy z Florence na Kačerov, budou letos pokračovat. Další výluka se plánuje od 17. do 19. listopadu.

V srpnu bude kvůli výměně eskalátorů uzavřen vstup do stanice metra B Anděl ve směru k Andělu. Stanice bude přístupná pouze z oblasti Na Knížecí. Přesné datum ještě není známo, omezení potrvá zhruba do dubna příštího roku. DPP také kvůli výměně eskalátorů uzavře v pozdějších měsících vždy jeden ze dvou vstupů do stanic metra B Karlovo náměstí a Náměstí Republiky. Na Karlově náměstí bude vstup uzavřen v říjnu, ve stanici Náměstí Republiky v prosinci.

DPP provozuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává asi 10.000 lidí.