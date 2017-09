Praha - Krátce před začátkem natáčení nového filmu zemřel v noci na pondělí v Praze herec Jan Tříska. V sobotu se těžce zranil při pádu z Karlova mostu do Vltavy. Bylo mu 80 let. Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu. Po listopadové revoluci v Česku hrál třeba ve filmech Jana Svěráka Obecná škola či naposledy Po strništi bos. Okolnosti Třískova úmrtí nejsou zcela zřejmé, policie ale pád z Karlova mostu označila dnes spíše za nešťastnou náhodu. Tvůrci plánovaného filmu jej chtějí i přes tragickou událost natočit a věnovat jej Třískovi.

Jakou podobu bude mít případné veřejné rozloučení s Janem Třískou, ještě není zřejmé. Pravděpodobně v úterý o něm bude jednat Národní divadlo s pozůstalými.

Oblíbený umělec měl blízko k disentu, po jeho emigraci se ho komunistický režim snažil vymazat z povědomí lidí a filmy s ním se neuváděly. Ve Spojených státech natočil 44 filmů, z nich dva s Milošem Formanem - Ragtime a Lid versus Larry Flynt. Po roce 1989 se vrátil do českého povědomí triumfálními výkony v roli krále Leara na jevišti či jako učitel Igor Hnízdo ve filmu Obecná škola.

Video: Zemřel herec Jan Tříska 25.09.2017, 11:46, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Jako na mimořádnou osobnost, herce s výjimečným osobním vkladem, který vynikal precizností a profesionalitou, na něj vzpomínají jeho umělečtí kolegové. Čeští politici připomínají jeho osobní statečnost a Třískův odchod rezonuje nejen v USA, kam z totalitního Československa odešel, ale i v Británii, zemi Williama Shakespeara.

Jako na velkého shakespearovského herce dnes na Třísku vzpomínal odborník na tohoto dramatika Martin Hilský. "Opsal veliký herecký oblouk od Romea ke králi Learovi. Já jsem viděl obojí a před obojím smekám," řekl dnes Hilský ČTK.

"Dbal o to, aby byl ve fyzické formě, ale boží cesty jsou nevyzpytatelné. Vzpomínám na něj jako na skvělého herce a Vaškova jednoho z nejlepších kamarádů," uvedla s poukazem na letité přátelství Václava Havla a Jana Třísky herečka a vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová. Tříska jim byl v lednu 1997 svědkem na svatbě, Havel zase svědčil na svatbě Třískovi.

Tříska měl dnes začít točit nový film s Jiřím Mádlem. V sobotu však spadl do řeky, prvotní informace policie mluvily o skoku muže z mostu. Podle režiséra Jiřího Mádla měl Tříska před každým natáčením rituál, kdy chodil na staletý most opředený legendami čerpat sílu. Podle Mádla byl Tříska v perfektní kondici a měl za sebou už kostýmní zkoušku.

Karlův most má velmi vysokou vzdálenost mostovky, tedy cesty, po níž se chodí, k hladině. Podle veřejně dostupných zdrojů činí 13 metrů, pád do vody tedy je nebezpečný. Na webu se objevila informace svědků sobotní události, podle nichž postarší muž seděl na mostě a díval se dolů. Třísku po několika minutách vytáhli z vody lidé z okoloplující lodi.

Herecké povolání bral Tříska jako profesionál, ale jako host letošního Febiofestu, který ho ocenil za přínos světové kinematografii, se na jaře označil za potulného komedianta. "My herci si moc nevybíráme, nemohu si dupnout, co bude zítra. Zkrátka jen čekám, kdy mi někdo něco nabídne. Teprve pak se rozhodnu, zda tu práci přijmu," vysvětlil. "Mám rád pořádek a dobrou organizaci - to je moje životní krédo," řekl tehdy ČTK herec, který také miloval poezii. "Můj vztah k divadlu je katapultovaný poezií. A cesta k filmu automaticky vedla přes divadlo. Všechny tyto tři disciplíny se nevylučují, já je mohu simultánně milovat," dodal populární herec.

Hilský připomněl, že Shakespearovy sonety, které Tříska recitoval, jsou často o pomíjivosti lidského bytí. "Mluvili jsme spolu i o těchto posledních věcech. Velmi krásně. Vím jedinou věc, že to těžce prožíval a řekl mi: 'Martine, po osmdesátce je to všechno jinak. Věř mi.' To mám od něj. Ale připadá mi jako šílená shoda okolností, že už není," řekl Hilský.

Skvělým a talentovaným hercem a také výjimečným a statečným člověkem byl Tříska i pro české politiky. České kultuře bude chybět, napsal na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Americké velvyslanectví v Praze uvedlo, že zemřela česko-americká filmová a divadelní legenda. Třískovo úmrtí připomíná na twitteru britská velvyslankyně v Česku Jan Thompsonová jako smutnou zprávu a ztrátu velkého shakespearovského herce.