Praha - V Praze dnes začíná čtyřdenní veletrh starožitností Antique, který letos v prostorách Novoměstské radnici nabídne prvorepublikové umění. Mottem veletrhu je Umění mladé republiky, kterým chce pořádající Asociace starožitníků připomenout 100. výročí založení Československa. To se promítne nejen do expozic vystavovatelů, kteří se zaměří na díla významných tvůrců a uměleckých směrů této éry, ale i do doprovodného programu.

Jeho součástí je například přednáška o módě a špercích první republiky nebo o tehdejších uměleckých aukcích. Chybět nebude ani poradna, jak si starý nábytek například po prarodičích doma opravit tak, aby získal svou původní krásu.

V jedné části expozice na radnici návštěvníci pak najdou ukázku prvorepublikového salonu zařízeného dobovým nábytkem, doplňky, dekoracemi a uměleckými díly, v němž budou i ukázky tehdejší módy a dobové filmové záběry.

Expozice připomenou také tehdejší mezinárodní úspěchy československých výtvarníků, kteří si za první republiky získali věhlas například účastí na mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži. Tam zaujali mimo jiné fotograf František Drtikol, sochař Jaroslav Horejc nebo tapiserie Marie Teinitzerové podle výtvarného návrhu Františka Kysely.

Pozornost návštěvníků má přitáhnout i Portrét dámy ve fialových šatech z roku 1926 od Jana Zrzavého. "Již v době namalování obrazu bylo dílo srovnáváno s Monou Lisou Leonarda da Vinci při zachování všech principů moderní malby," uvádí pořadatelé. Zrzavý na obraze zpodobnil manželku československého velvyslance v Paříži z první republiky Štefana Osuského a návštěvníci budou moci vidět nejen tento olej, ale i přípravnou kresbu k němu.

Z uměleckých stylů bude na veletrhu výrazně zastoupeno také art deco, které po období ornamentálně rafinované secese přineslo nový tvar. České Art Deco je úzce spojeno právě s první republikou.