Praha - Koncertem na Střeleckém ostrově v Praze začal dnes večer festival romské kultury Khamoro neboli Slunce. Zahájení dvacátého ročníku přehlídky, o které se postaral Gypsy.cz či slovenská zpěvačka Gitana, si nenechaly ujít stovky lidí. Týdenní přehlídku pořádá organizace Slovo 21. Program kromě romské muziky nabídne i divadelní představení, výstavy, módní přehlídku, konferenci o postavení romských žen v Evropě či průvod účinkujících v kostýmech centrem metropole.

"Letos jsme se snažili udělat resumé toho, co jsme dělali minulých 20 let," řekla ČTK ředitelka festivalu Jelena Silajdžić. Podle ní na návštěvníky čekají víc než dvě desítky akcí. Program i informace o vstupenkách zájemci najdou na webu www.khamoro.cz.

V pondělí večer v divadle Hybernia zahraje jazzové trio All Star Gypsy Jazz. Podle šéfky festivalu se v Praze na jednom pódiu sejdou tři největší hvězdy gypsy jazzu - Stochelo Rosenberg z Nizozemska a Angelo Debarre a Tchavolo Schmitt z Francie. "Je to výjimečné. Hráli spolu zatím jen jednou, a to před deseti lety v Carnegie Hall v New Yorku," řekla Silajdžič.

Tradiční muziku zařadili pořadatelé do programu na čtvrteční a páteční večer. V La Fabrice si publikum bude moci poslechnout třeba balkánské dechovky Kočani Orkestar z Makedonie či Mahala Rai Bandu z Rumunska. Khamoro vyvrcholí v sobotu galakoncertem v klubu Sasazu. I na těchto koncertech vystoupí podle Silajdžić "All Stars" kapely, které vznikly pro festival z muzikantů, co v Praze na přehlídce v minulých letech vystupovali. Svůj hvězdný tým má Česko i Maďarsko, dodala šéfka Khamora.

Pořadatelé připravili tři výstavy fotografií. První se soustředí na historii a pronásledování a vyhlazování Romů a Sintů, druhá představuje snímky makedonských Romů z let 1915 až 1918, poslední zachycuje portréty romských žen. Postavení romských žen v Evropě je také hlavním tématem dvoudenní konference, která začne ve čtvrtek. Úterní večer vyplní módní přehlídka maďarské značky Romani Design. V programu jsou také akce pro děti či fotbalový turnaj.

Rozpočet festivalu činí šest milionů. Celou sumu pořadatelé ještě nemají. Přehlídku podpořila Praha i ministerstvo kultury. Podle šéfky Khamora jsou dotace ale o několik set tisíc korun nižší než před lety.