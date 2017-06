Praha - V Praze na letišti v Letňanech začal 4. ročník hudebního festivalu Aerodrome. Na místě bylo v pozdní odpoledne již několik tisíc lidí a další stovky nepřetržitě přicházely z východů nedaleké stanice metra. Pořadatelé očekávají 25.000 návštěvníků.

Z důvodu zvýšených bezpečnostních opatření a důkladných osobních prohlídek na vstupu žádají pořadatelé všechny návštěvníky, aby počítali při svém příchodu s časovou rezervou a na webu či facebooku festivalu se předem informovali o předmětech, jejichž vnášení do areálu není povoleno. Na akci dohlíží na 200 pořádkových i dopravních policistů hlídkujících. Před branami festivalu je policie na koních i dodávka s členy zásahové jednotky.

"V žádném případě nechceme vyvolávat ani podněcovat paniku. Tato opatření jsou adekvátní současné situaci a začínají být na obdobných akcích běžná." uvedli pořadatelé festivalu.

Program měla zahájit britská skupina Mallory Knox. Kapela, která je jedním z hostů aktuálního turné Simple Plan, však do Prahy nedorazila. "Hudebníci měli v Německu autonehodu. Nikomu se nic vážného nestalo, v Praze však nevystoupí," sdělila ČTK za organizátory festivalu Kateřina Dědková.

V několikahodinovém programu vystoupí skupina Counterfeit vedená zpěvákem a hercem Jamiem Bowerem, švédští Royal Republic, britská kapela Enter Shikari, hvězda světové hip hopové scény Američan Machine Gun Kelly alias MGK a kanadská punkrocková kapela Simple Plan.

"My hrajeme jak v punkrockových klubech, tak v halách, i venku. Na festivalech je zajímavé to, že jsou tam i hudební fanoušci, kteří nás třeba nikdy neslyšeli. A to nás nutí se ještě více snažit, abychom je přesvědčili, že jsou tam správně," uvedl nedávno v rozhovoru s ČTK bubeník Simple Plan Chuck Comeau.

Hlavní hvězda akce Linkin Park ovládne pódium ve 21:15. Do Prahy se vrací po deseti letech a svým příznivcům nabídnou bezmála dvouhodinové vystoupení. Bude složené z ukázek z nového alba One More Light a z největších hitů kapely, která si stále drží statut autorů nejprodávanějšího debutu 21. století za desku Hybrid Theory.

Pořadatelé festivalu doporučují k cestě na festival využít metro, které je výrazně posíleno. Parkování v těsné blízkosti areálu není možné.