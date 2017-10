Praha - V pražských ulicích dnes začíná pátý ročník festivalu světla Signal, během něhož lidé uvidí světelné umělecké objekty, videomappingy nebo interaktivní vizuální instalace. Letos připravili organizátoři dvě trasy - první v historickém centru, druhou na Vinohradech. Důvodem rozšíření festivalu je vysoká návštěvnost akce, která v minulém roce přilákala do ulic metropole přes půl milionu lidí. Program bude ode dneška do neděle začínat vždy v 19 hodin a potrvá do půlnoci. Většina venkovních děl bude k vidění zdarma.

Novinkou letošního ročníku je Galerijní zóna. Tvoří ji čtyři instalace v prostorech, které nejsou často přístupné veřejnosti. Za cenu 100 korun se zájemci dostanou do Colloredo-Mansfeldského paláce, Domu uměleckého průmyslu DUP 39, paláce U Stýblů a do Zrcadlové kaple Klementina. Za 3D brýle, které slouží jako vstupenka k videomappingu na fasádu Tyršova domu na Kampě, zaplatí zájemci 50 korun.

Video: V Praze začíná čtyřdenní festival světla Signal 12.10.2017, 09:45, autor: Šimánek Vít, zdroj: ČTK

Kompletní program je dostupný na webu, festivalovou mapu je možné koupit u dobrovolníků během konání akce či stáhnout pomocí aplikace.

Na festivalu bude vystavovat svá díla 22 umělců a uměleckých skupin z deseti zemí. Mezi nimi tvůrci například ze Španělska, Francie, Austrálie, Japonska a Kanady. K oslavě pěti let trvání festivalu budou každý večer od 23:00 promítány na fasádu kostela sv. Ludmily na náměstí Míru všechny projekce, které zde mohli návštěvníci vidět v předchozích letech.

Čtyřdenní festival omezí dopravu v centru Prahy. V ulicích, kterými vedou trasy festivalu, bude procházet mnoho chodců, a proto zde v čase festivalu bude snížena maximální povolená rychlost na 30 kilometrů v hodině.