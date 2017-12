Praha - V Praze se v sobotu uskuteční konference evropských protiimigračních stran sdružených do frakce Evropa národů a svobody (ENF). Na setkání, které hostí české hnutí SPD, by se mělo mluvit o novém modelu evropské spolupráce založeném na spolupráci suverénních zemí bez bruselských orgánů. Do Prahy na akci dorazí mimo jiné neúspěšná francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Penová nebo nizozemský odpůrce islámu Geert Wilders. Levicové organizace svolaly kvůli konferenci několik demonstrací.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury část delegátů dorazí do Prahy už v pátek a setká se v prostorách poslaneckého klubu SPD. Přesný čas setkání Okamura nechtěl sdělit, poukázal přitom na žádost policie, že má být z bezpečnostních důvodů udržován přesný harmonogram v tajnosti. Sněmovna kvůli návštěvě zástupců ENF na klubu SPD zvláštní bezpečnostní opatření nechystá. V dolní komoře Parlamentu jsou podle dnešních informací ze Sněmovny stálá standardní bezpečnostní opatření, která pokryjí i tuto akci poslaneckého klubu SPD.

Hlavní jednání stran, které spojuje skepse vůči evropské integraci, nacionalismus a odpor proti migraci, se uskuteční v sobotu. Vystoupí na ní Le Penová, Wilders, zástupce italské Ligy Severu Lorenzo Fontana nebo představitel rakouské FPÖ Georg Mayer. Do Prahy dorazí také zástupci protiimigračních stran z Británie, Itálie, Německa, Belgie či Polska.

Policie kvůli konferenci přijala zvýšená bezpečnostní opatření. Jedním z důvodů pro ně je účast Wilderse, který proslul svou protiislámskou rétorikou a islámští radikálové požadují veřejně jeho smrt.

Policisté se musí připravit i na demonstrace, které proti konferenci svolaly levicové organizace jako Iniciativa Ne rasismu, queer anarchistická skupina QAS, křesťansko-feministické ekumenické uskupení RFK, Socialistická solidarita a iniciativa Proti projevům nenávisti. V pátek se uskuteční protesty v centru města i na pražském Chodově, kde se konference bude konat. V sobotu plánují blokádu místa jejího konání.

"Máme informace, že se levicoví extremisti, neofašisti a anarchisti chystají bránit tomu, aby se zástupci evropské parlamentní frakce, kterou volilo 13 milionů lidí, mohli demokraticky sejít," řekl dnes ČTK Okamura. Doufá, že demonstrace konferenci ENF nenaruší a akce se uskuteční podle plánu.

Letos v lednu se konference EDF konala v německém Koblenci. Le Penová na ní vyzývala k opuštění eura, Wilders mluvil o konci používání politické korektnosti. Do stotisícového města na soutoku Rýna a Mosely tehdy dorazilo zhruba 3000 levicových demonstrantů, kteří v blízkosti místa konání konference umístili sochy Adolfa Hitlera a Josifa Stalina, k násilným konfliktům ale nedošlo.