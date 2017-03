Praha - Broadwayská produkce představí 23. až 26. března v Kongresovém centru v Praze slavný muzikál West Side Story. Hudební režisér představení Donald Chan vidí příčinu celosvětového úspěchu muzikálu z roku 1957 v hudbě Leonarda Bernsteina, originální choreografii Jeroma Robbinse a libretu Stephena Sondheima. Řekl to na dnešním setkání s novináři v Praze.

Dirigent, pianista a hudební režisér Chan bude stát v čele orchestru, který muzikál nabídne v 16 evropských zemích, včetně představení v Praze. "Přivést do Prahy broadwayský originál West Side Story nebylo jednoduché. Jde o obrovskou produkci - sedm kamionů a čtyři dny příprav. Zájem o představení je velký, museli jsme v sobotu přidat odpolední představení, ale několik vstupenek na víkend ještě zbývá," řekla ČTK zástupkyně pořádající JV Agentury Vlaďka Zahradníková.

Představení nabídne boje pouličních gangů, rozevláté sukně Portorikánek, ošuntělé dvorky západní části New Yorku i slavné písně Maria, Tonight, Somewhere, America nebo I Feel Pretty. "Je to v podstatě stejné představení jako v roce 1957, změnila se možná energie a náboj, ale kostra zůstává stejná," uvedl Chan.

V České republice je známé filmové zpracování West Side Story z roku 1961, které bylo oceněno deseti Oscary. České publikum mělo možnost tento film vidět až v roce 1973.

Produkce West Side Story - The Broadway Classic zachovává všechny prvky původní podoby muzikálu. V Praze bude uvedeno nastudování v režii Joey McKneelyho. V hlavních úlohách se představí Kevin Hack jako Tony, jeho lásku Marii ztvární Jenna Burnsová.

Českou premiéru měla West Side Story ve Státním divadle v Brně koncem šedesátých let. Překlad byl podroben cenzuře ve snaze zamezit šíření amerického způsobu života, z propagačních materiálů musely být odstraněny americké hvězdy. V Praze měla West Side Story premiéru v roce 1970 v Hudebním divadle Karlín. Poté se zde hrála v letech 1993 a 2007.