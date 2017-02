Praha - V pražském Divadle Za plotem mělo večer derniéru představení zlínského divadla Ovčáček čtveráček. Pro velký zájem publika se divadlo živě přenášelo do 70 kinosálů po celé zemi, další lidé ho ještě večer uvidí ze záznamu. V divácky obrovsky úspěšném kuse si moravští divadelníci dělají legraci z některých představitelů dnešní české politiky, ale především z mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka.

Jako mnohde jinde se i v českobudějovickém kině Kotva přenos vyprodal během jediného dne. Podle šéfa biografu Jana Turinského je to naprosto neobvyklé. "Je to výjimečná rychlost, to se nám ještě nestalo. Po dohodě s produkcí jsme přidali další představení, to se také vyprodalo, tak jsme ještě přidali neobvyklý čas ve 22:00, záznam," řekl ČTK.

V brněnském divadle Reduta zmizely vstupenky podle jeho mluvčího Vítězslava Charváta během prvních čtyř hodin po oznámení. "Bylo hned vyprodáno, a to všech 275 míst," řekl ČTK Charvát. V Redutě se ještě večer vysílá záznam z představení, i ten byl během několika hodin vyprodaný.

Impulzem k inscenaci vzniklé v rekordně krátké době byly události kolem udílení státních vyznamenání a loňský hořký příběh pamětníka holoakustu Jiřího Bradyho v jeho vlasti. "To, co se dělo kolem Bradyů, nám přišlo nejen trapné, ale i absurdní, k tomu se divadlo může vyjadřovat," uvedl ředitel zlínského divadla a autor hry Petr Michálek.

Ve hře se kromě Ovčáčka a Bradyho objevuje i nepřímý účastník kauzy 14. dalajlama, v inscenaci označovaný jako "malý muž z Tibetu, co věří, že v lásce je ten fór". Hraje taky ministr kultury Daniel Herman, zpěvák Daniel Hůlka, karikovaní novináři, Vratislav Mynář, čtyři nejvyšší čeští státní představitelé a signatáři dopisu adresovaného čínské vládě, ale i čínský prezident nebo Tomáš Garrique Masaryk. Největší aplaus kromě závěru sklidila scéna, kdy právě čtyři státní činitelé čtou dopis, kterým chtěli ujistit čínskou vládu o loajalitě Česka, a kleknou si při tom na kolena. Potlesk měla také scéna, kdy tibetský duchovní vůdce Ovčáčkovi na obavy, že ho někdo tlačí k přijetí buddhismu, odpoví: "Stačí, když se staneš člověkem."

Inscenace se dotýká mnoha Ovčáčkových mediálních výstupů, které průběžně sklízely odezvu hlavně na sociálních sítích; také jeho četné užívání jedné z nich je ve hře podrobeno kritice. Hra se dotýká známého prezidentova hledání údajného článku Ferdinanda Peroutky, které skončilo až u soudu, zmatečného vystupování bývalého hradního protokoláře Jindřicha Forejta na tiskové konferenci, když nebyl schopen vysvětlit, zda Jiřího Bradyho o plánovaném udělení vyznamenání informoval, či nikoli. Později jeho představitel říká, že své názory nemění a - pravděpodobně v reakci na úvahy o jeho náhlém odchodu z Hradu - drží svou "lajnu".

Kabaret Ovčáček čtveráček není jediným divadlem z poslední doby, které má politický kontext. Divadlo Husa na provázku uvedlo na podzim operetu Včera jsme to spustili inspirovanou aktem skupiny Ztohoven s trenýrkami na Pražském hradě. Ze dvou současných a jednoho bývalého blízkého spolupracovníka prezidenta Miloše Zemana si utahuje nová inscenace Divadla Komediograf v Brně. Pracuje s konstrukcí, že prezident prohrál v kartách Hrad, což jeho tým musí náležitě "vyžehlit". Představení dostalo název Parta hic znovu zasahuje.