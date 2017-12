Praha - V Praze se dnes koná konference evropských protiimigračních stran z frakce Evropa národů a svobody (ENF). Na pozvání hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Praze budou jednat o tom, zda by Evropskou unii neměla nahradit spolupráce suverénních zemí. Jejich odpůrci chystají protesty.

Už v pátek se asi tři stovky lidí sešly na protestním pochodu Prahou. Další demonstrace i blokáda pražského Top hotelu, kde se bude konference konat, se plánují na dnešek.

V pátek měl účastníky konference nazvané Za Evropu suverénních národů přivítat v Poslanecké sněmovně předseda hnutí SPD Tomio Okamura. ČTK řekl, že podle pozvaných politiků by měla Evropskou unii nahradit spolupráce suverénních zemí, zůstal by ale zachován volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. Páteční jednání bylo uzavřené a kvůli výhrůžkám vůči některým účastníkům nechtěl Okamura předem ani zveřejnit jeho čas.

Veřejná část konference se koná dnes od 17:00 v Top hotelu na Chodově, organizátoři dnešní demonstrace svolávají blokádu místa na 15:00 k Národnímu archivu. Několik občanských iniciativ pak startuje svůj protest ve 14:00 u metra Roztyly a jeho účastníci se také vydají k hotelu.

Poukazují mimo jiné na to, že kvůli výhrůžkám, jimž čelí nizozemský politik Geert Wilders, který do Prahy přijíždí, přijala policie zvýšená bezpečnostní opatření a kritizují náklady na ně. Na konferenci ENF do Prahy přijíždějí kromě odpůrce islámu Wilderse také například neúspěšná kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová. Akce se zúčastní i zástupce italské Ligy Severu Lorenzo Fontana nebo představitel rakouské FPÖ Georg Mayer.