Praha - Ve strašnickém krematoriu v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení s hudebním publicistou a dramaturgem Vojtěchem Lindaurem. Jeden z nejvýraznějších českých žurnalistů po roce 1989 zemřel 8. ledna ve věku 60 let. Lindaur je těsně spjatý s historií měsíčníku Rock & Pop, v jehož čele se za 28 let jeho existence objevil třikrát. Později stál u zrodu nového měsíčníku Rock & All.

Lindaur absolvoval rozhlasovou žurnalistiku na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. V 80. letech byl šéfem Kulturního domu Opatov v Praze 4 a pracoval současně jako dramaturg. Z místa byl propuštěn po zorganizování koncertu německé zpěvačky Nico v říjnu 1985, který nebyl schválen komunistickými orgány. V dalších letech do sametové revoluce psal články pro několik periodik včetně Melodie a Hudební vědy, byl zaměstnán v časopisu Gramorevue a pod pseudonymem přispíval také do samizdatů Revolver Revue a Druhá strana.

Produkoval několik alb kapel Precedens, Dybbuk a Psí vojáci. Podílel se v roli scenáristy a recenzenta na dokumentárním cyklu České televize Bigbít a spolupracoval na tvorbě Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby a sborníku Excentrici v přízemí.

Plzeňský rodák moderoval vlastní pořady na Radiu Beat. V roce 1992 byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je autorem několika knih, například Šance sněhových koulí v pekle, Dávám, tak ber nebo Neznámé slasti: Příběhy rockových revolucí 1972-2012. V letech 2003 až 2017 působil jako učitel hudební publicistiky na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze.