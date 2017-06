Praha - Na Výstavišti v pražských Holešovicích pokračuje dvoudenní Metronome Festival. Hvězdou dnešního programu bude britská kapela Kasabian. Páteční program na hlavní scéně zakončil jejich krajan Sting. Brány festivalu se otevřou ve 12:00 a program se uskuteční opět do páté ranní.

Na čtyřech pódiích se představí tuzemští i zahraniční interpreti. David Koller například bude prezentovat svůj projekt Friends, zpěvačka Klára Vytisková vystoupí v projektu Klara & Pop s klávesistou Ondřejem Pivcem, zazpívá i vítězka letošní kategorie zpěvačka roku cen Anděl Lenny nebo formace Android Asteroid. Ze zahraničí dorazí také kapely Young Fathers a příznivce starší rockové muziky potěší The Pretty Things.

Kasabian přivezou na Metronome nové album For Crying Out Loud, kterému se z prvního místa prodejnosti na britských ostrovech podařilo sesadit dosavadní jedničku Eda Sheerana. Kasabian původně začínali v roce 1997 pod názvem Saracuse. Až později si propůjčili jméno od členky kultu Charlese Mansona. A ačkoli první nahrávky vznikaly na konci 90. let, svůj eponymní debut kapela vydala až v roce 2004. Na popularitě pak získávala díky sérii úspěšných singlů, které ji vynesly do širšího povědomí.

Metronome Festival zakončí v neděli ráno DJ Solomun, který slíbil tříhodinovou party. Solomun je jedním z nejvýznamnějších dýdžejů současné evropské scény - pravidelně vystupuje na Ibize a vlastní dvě vydavatelství.

Od čtvrtka je v parku Stromovka zpřístupněný kemp. "Naší výhodou je, že nabízíme návštěvníkům městský festival se službami a pohodlím, které poskytuje pouze město. Na druhou stranu náš areál, umístěný částečně v zeleni i v zábavním parku, navodí správnou festivalovou atmosféru," uvedla dramaturgyně festivalu Barbora Šubrtová.

Po ukončení hlavního večerního programu bude provoz metra ve směru do centra posílený. Přibyla festivalová tramvajová linka číslo 40. Pro noční přepravu lze využít provoz tramvajových linek 93 a 94 přímo od Výstaviště do centra města s odjezdy každých deset minut. Akci provázejí rozsáhlá bezpečnostní opatření. Pořadatelskou službu zajišťuje 114 lidí, kteří budou spolupracovat s městskou i státní policií. Více informací je na www.metronomefestival.cz.