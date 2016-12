Praha - Do stávky pošťáků za vyšší mzdy dnes od půlnoci do zhruba 10:00 hodin vstoupilo v největší třídírně v pražských Malešicích kolem 250 lidí. Další desítky protestují ve sběrných uzlech v Ústí nad Labem, Brně a Olomouci. ČTK to řekl předseda stávkového výboru Evžen Dvorský. Česká pošta uvádí nižší počet, vedoucím na jednotlivých pracovištích se podle mluvčí Evy Krejčí nahlásilo celkem 84 stávkujících, deseti už ale skončila směna. Na pobočkách se nestávkuje.

Pořádající odboráři ve středu večer evidovali přes 600 lidí, kteří jim potvrdili, že se ke stávce připojí. Očekávají proto, že počet protestujících bude během dne stoupat. Nižší počet skutečně stávkujících podle nich způsobil strach z postihu.

Protest má trvat celý den do půlnoci a bude se přesouvat z jednoho pracoviště na druhé. Na každém by mělo zastavení práce trvat zhruba hodinu. Podle místopředsedy stávkového výboru Filipa Janovského se má konat ještě tichý protest, kdy zaměstnanci zůstanou v práci a jen vyvěsí transparenty, nebo se označí, že stávkují. Přesný počet stávkujících ráno neměl k dispozici.

Zpravodajský web Českého rozhlasu uvedl, že podle některých odborářů Česká pošta zaměstnance zastrašovala a varovala například před finančními dopady jejich zapojení do stávky. Odboráři podle Janovského evidují několik set stížností na zastrašování. Na jejich základě chtějí podat na vedení podniku trestní oznámení.

Mluvčí společnosti Matyáš Vitík to odmítl. "Vedení České pošty určitě své zaměstnance nevydíralo, nezastrašovalo je. V současné době vyhodnocujeme škody, můžu říct, že se to týká řádů jednotek milionů korun denně," dodal.

Odboráři ze tří odborových organizací požadují po vedení podniku zvýšení tarifní mzdy všem zaměstnancům o 2500 Kč měsíčně. Informace o rozdělení části úhrady univerzální služby za roky 2013 a 2014 formou odměn mezi zaměstnance zhruba 1400 Kč měsíčně je neuspokojily. Většinové odbory podepsaly v listopadu s managementem dohodu o zvýšení mezd v příštím roce o 2,6 procenta, tedy v průměru asi 550 Kč.

V pondělí do dvouhodinové stávky vstoupilo zhruba 100 lidí a podpořilo je 150 sympatizantů. Stávkovalo se hlavně v třídírnách v Praze a Brně, poboček se protest nedotkl.

Průměrná mzda v podniku se pohybuje kolem 22.700 Kč a na konci roku má být zhruba 23.000 Kč měsíčně, tedy více než 4000 Kč pod celostátním průměrem. Pošta loni zvýšila konsolidovaný zisk před zdaněním o čtvrtinu na 302 milionů korun.