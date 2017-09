Praha - V sobotní Grand Prix v Praze může být v ohrožení ženský světový rekord na 10 kilometrů i hranice třiceti minut. Na startu budou tři ze čtyř nejlepších závodnic na silniční desítce v historii. Poběží světová rekordmanka Joycline Jepkosgeiová, která čas 30:04 zaběhla při jarním rekordním půlmaratonu v Praze, loňská vítězka Violah Jepchumbaová i čtvrtá žena historických tabulek Fancy Chemutaiová.

Také Jepchumbaová běžela jarní půlmaraton. Po deseti kilometrech byla světové rekordmance v patách, proběhla v čase 30:05. Při nočním závodě tak mohou na silnici obě ve vzájemném souboji atakovat hranici třiceti minut. "Může to být další světový rekord, uvidíme. Trénink se mi vydařil, takže doufám, že to bude co nejlepší," řekla na dnešní tiskové konferenci keňská rodačka Jepchumbaová, která nyní reprezentuje Bahrajn.

Také Jepkosgeiová pět měsíců po světovém rekordu cítí šanci na další vylepšení času. "Samozřejmě to nevylučuji, byla bych za to ráda. Cítím se dobře, takže myslím, že je na to všechno připraveno. Myslím si, že to zítra bude těžký závod, mám tam hodně soupeřek. Poběží se rychle," řekla.

Největší domácí hvězdou bude Eva Vrabcová-Nývltová, která před měsícem doběhla čtrnáctá v maratonu na MS v Londýně. Neví, jaký výkon má od sebe očekávat. "Po Londýně jsem si dopřála odpočinek a lenošení u moře, takže uvidíme, jaká ta forma je," poznamenala. Desítka v Praze je pro ni prvním závodem podzimní sezony. Příští týden by na půlmaratonu v Ústí nad Labem ráda zaútočila na český rekord Aleny Peterkové 1:11:02. Vrcholem podzimu pro ni bude 5. listopadu newyorský maraton.

Hned v neděli si nejlepší česká vytrvalkyně odskočí na dráhu, při mistrovství republiky družstev pomůže Olympu v závodě na 3000 metrů. "To bude pro mě hodně velký oříšek, protože na dráze jsem nestála rok a půl, tretry jsem na noze neměla možná ještě déle a tři kilometry, to je pro mě naprostý sprint," svěřila se Vrabcová.

Vítězství mezi muži bude obhajovat Keňan Abraham Kipyatich. Loni v Praze zaběhl čas 27:40, i když to pro něj byla asi druhá silniční desítka. "Od loňského roku se toho velmi mnoho změnilo, běhám lepší časy. Doufám, že zítra zlepším svůj čas. Chtěl bych běžet kolem 27:10," řekl africký běžec, který trénuje v Japonsku.

Mezi českými muži se očekává souboj Jiřího Homoláče s Vítem Pavlištou. Homoláč si vylepšil osobní rekord na jarním půlmaratonu, ale pak se neúspěšně pokoušel o maratonský limit na MS. Nyní se chystá na maraton ve Frankfurtu nad Mohanem, který poběží 29. října. Na desítce by si rád vylepšil osobní rekord 29:52.

Grand Prix na 10 kilometrů odstartuje v 19:30 na Náměstí republiky.