Praha - Do pražských ulic dnes poprvé vyjely dvě tramvaje polepené komickými výmluvami černých pasažérů posbíranými z praxe revizorů. Novinářům je dnes představili zástupci magistrátu, dopravního podniku a organizace Ropid, která zajišťuje pražskou MHD. Tramvaje budou jezdit na linkách 17 a 13 a jsou součástí kampaně, která má motivovat černé pasažéry, aby se z nich stali platící cestující.

"Akce má připomenout to, že Praha stále z jízdného získává zhruba čtyři miliardy korun ročně, což je velmi významná částka," uvedl náměstek ředitele organizace Ropid Martin Šubrt. I když v Praze je jízdné ve srovnání s jinými evropskými metropolemi velmi nízké, je podle něj stále významnou složkou financování dopravy, a proto je nutné ho platit. Při ceně, která vychází na deset korun na den, navíc podle Šubrta nejde o tak velký výdaj.

Jedna kratší a jedna delší tramvaj jsou opatřeny černými polepy s kuriózními výmluvami, které posbírali při své práci pražští revizoři. Patří mezi ně například "Nemůžu vám ukázat svůj jízdní doklad, protože jsem tady v utajení, a prasklo by tak moje krytí," nebo "Jízdenku mi sežral pes." Vyzdobené tramvaje budou cestující na dvou linkách potkávat tak dlouho, dokud polepy vydrží.

Akce jsou součástí kampaně proti černým pasažérům s názvem Nejedeš načerno?, kterou město spustilo koncem loňského srpna. Zahrnuje také opatření, které umožňuje chyceným černým pasažérům zaplatit namísto 800 korun pokutu pouze 400 korun, pokud si zakoupí celoroční kupon na MHD.

"Více než 2900 lidí už využilo této možnosti, což znamená celkový příjem více než deset milionů korun jenom na nově pořízených ročních kuponech," uvedl dnes Jaroslav Mach z oddělení rozvoje dopravy magistrátu. Loni si roční kupon koupilo 311.349 cestujících, což znamená navýšení zhruba o 50.000 oproti roku 2015, kdy město zlevnilo roční kupon na současnou cenu 3650 korun.

"Situace, kdy je někdo chycen bez jízdenky, je opravdu trapná," uvedl vedoucí odboru dopravní kontroly dopravního podniku Pavel Kurka. Sám 25 let jezdil jako revizor a zažil nejrůznější výmluvy. Nejnepříjemnější podle něj jsou ty případy, když se rodiče bez jízdenky vymlouvají na své děti, například že dítěti jízdenku půjčili a ono ji ztratilo.

Mezi úsměvnější případy patří podle Kurky například to, když přistižený prohlásí, že jede do hospody, kde se plánuje opít, takže si radši nic nevzal. "Troufal bych si tvrdit, že dost často to ani výmluva není, ale spíše konstatování skutečnosti od člověka, který sám sebe dobře zná," řekl dlouholetý revizor s úsměvem.

Vloni revizoři v pražské MHD přistihli 273.741 cestujících bez jízdního dokladu. Od začátku letošního roku do konce dubna jich bylo přes 90.000. Asi třetina provinilců zaplatí hned na místě kontroly, ze zbytku se podle Kurky podaří dluh vymoci zhruba v polovině případů. Na nezaplaceném jízdném DPP přichází ročně o zhruba 350 milionů korun. DPP zaměstnává zhruba 150 revizorů, běžně se jich v MHD pohybuje kolem stovky.