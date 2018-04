Praha - Ve Velkém sále pražské Lucerny dnes vystoupí kytarista a skladatel skupiny Oasis Noel Gallagher. V Praze se představí se svou kapelou High Flying Birds poprvé. V roli předskokana vystoupí anglická rocková skupina Blossoms.

Do Prahy Gallagher dorazí s deskou Who Built The Moon?. V pořadí třetí nahrávka vyšla loni v listopadu. Navázala na svého platinového předchůdce, album Chasing Yesterday z roku 2015. Novinka, která vznikala ve spolupráci s renomovaným producentem, dýdžejem a skladatelem Davidem Holmesem, si podle hudební kritiky pohrává s experimentálnější polohou.

Noel Gallagher, který se narodil 29. května 1967, v minulosti tvořil se svým mladším bratrem Liamem páteř britpopové kapely Oasis. Hudební tisk psal v 90. letech o skupině, která vévodila hitparádám s hity Wonderwall, Champagne Supernova nebo Don ́t Look Back In Anger v superlativech a nebál se je označit za nástupce legendárních Beatles.

K hvězdné slávě Oasis v roce 1994 vystřelilo jejich první studiové album Definitely Maybe, které se stalo krátce po vydání nejrychleji se prodávajícím albem v Británii. Druhé album (What's the Story) Morning Glory? (1995) bylo v roce 2010 vyhlášeno nejlepším britským albem za posledních 25 let.

V srpnu 2009 Noel, který patřil ke kytaristům a hlavním autorům písní Oasis, překvapivě ohlásil, že skupinu opouští, protože už nemůže dál s o pět let mladším sourozencem spolupracovat, a vydal se na sólovou dráhu.