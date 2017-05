Praha - Akademie populární hudby vyhlásí dnes v pražském Lucerna Music Baru své hudební Ceny Anděl. Nejvíce nominací získala v hlasování akademiků zpěvačka Lenny, která může získat sošku Jaroslava Róny v kategoriích album roku (Hearst), skladba roku (Hell.o), zpěvačka roku a videoklip roku (Hell.o).

Lenny, dcera zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové, již minulý týden s nahrávkou Hearts zvítězila v kategorii Rock & Pop v Žánrových cenách Anděl, o nichž hlasují hudební odborníci, kteří menšinové žánry celoročně sledují.

Albem roku se vedle Hearts (Lenny) může stát Vlčí srdce (Jelen) nebo Smrt žije (Prago Union). Ve skladbě roku písni Hell.o (Lenny) konkuruje Pro Emu (Michal Hrůza) a Mrzáci (Priessnitz).

Na skupinu roku byly za loňská alba nominovány kapely Jelen (Vlčí srdce), Prago Union (Smrt žije) a Priessnitz (Beztíže). Na zpěváka roku aspirují Ondřej Ruml (Nahubu), Thom Artway (Hedgehog) a Xindl X (Kvadratura záchranného kruhu). Zpěvačkou roku se stane jedna z trojice Lenny (Hearts), Lenka Nová (Čtyřicítka) a Marta Kubišová (Soul). Jako objev roku akademici nominovali Davida Stypku (Vrány taky), skupinu Light & Love (Surrender To The Stars) a Thoma Artwaye (Hedgehog). Sošku Anděla si za videoklip mohou odnést skupina Jananas (To samo), Lenny (Hell.o) nebo Midi Lidi (Lux).

V rámci Cen Anděl bude také vyhlášeno nejprodávanější domácí album roku 2016 na základě dostupných statistických údajů České národní skupiny IFPI, kdy se prodej fyzických nosičů sčítá s prodejem digitální verze alb.