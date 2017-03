Praha - V pražském Foru Karlín dnes vystoupí americký kytarista, zpěvák a skladatel Jason Mraz. Do metropole se dvojnásobný držitel Grammy vrátí po šesti letech. Hudebník, který je známý svými filantropickými aktivitami, se proslavil singlem I’m Yours, za nějž získal platinová ocenění v několika zemích.

Devětatřicetiletý Mraz, který má díky svému dědečkovi české předky, vydal poslední album s názvem Yes! v roce 2014. Na svém současném turné hraje především starší písně z alba We Sing. We Dance. We Steal Things., Love Is a Four Letter Word a Waiting for My Rocket to Come.

Své křehké skladby inspirované popem, reggae, folkem, jazzem, rockem i hip hopem představil v ČR v roce 2011 v pražském Paláci Akropolis v akustické podobě za doprovodu své kytary a perkusionisty Noela "Toca" Rivery. Všechny vstupenky na dnešní koncert jsou k sezení.

Mraz obdržel v roce 2010 dvě ceny Grammy za skladbu Make It Mine v kategorii nejlepší mužský popový výkon a za duet Lucky se zpěvačkou Colbie Caillatovou v kategorii nejlepší popová spolupráce s vokály. Jeho nejúspěšnějším albem je We Sing. We Dance. We Steal Things., ze kterého pocházejí singly I'm Yours a Lucky. Polovina tohoto klipu byla natáčená v Praze.

Mraz je také známý mnoha filantropickými aktivitami. Například před pěti lety byl v Barmě hvězdou koncertu zorganizovaného televizní stanicí MTV ve spolupráci s americkými a australskými vládními humanitárními agenturami a organizací pro boj proti otroctví Walk Free.