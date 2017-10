Praha - V centru Prahy dnes odpoledne demonstrovali cyklisté za zachování průjezdnosti centra metropole. Obávají se, že městská část Praha 1 s úmyslem omezit elektrické koloběžky, které jsou v centru města půjčované turistům, zakáže také jízdu na kole. Současná legislativa totiž mezi těmito dopravními prostředky nerozlišuje. Spolek Auto*Mat, který happening svolal, zde začal shánět podpisy pod peticí s cílem dostat tuto problematiku na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Výzvu proti omezení jízdy na kole v pěších zónách centra Prahy podepsalo na internetu 2246 lidí.

"Hodí se jim problém elektrokoloběžek roztáhnout a nedrat nějaké velké ohledy na cyklisty. Ani si nemyslím, že to byl úplně úmysl. Z počátku je to možná vlastně ani nenapadlo, že tu jezdí tolik lidí, že je to pro tolik lidí tak důležitá cesta," řekl ČTK Vratislav Filler z Auto*Matu. "My jsme ten protest časovali tak, aby k němu došlo ještě předtím, než se to někde bude projednávat, protože nemáme úplně přístup k tomu, kdy a kde a kdo to bude projednávat," dodal.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) označil shromáždění za nátlakovou akci, která navíc protestuje proti něčemu, co se ještě ani nestalo. "Přesně takovými akcemi si sdružení Auto*Mat vysloužilo přezdívku cyklofašisté," uvedl starosta. Opatření, které v zájmu bezpečnosti chodců omezí pohyb elektrických koloběžek a kol v pěších zónách, podle něj Praha 1 schválí v momentě, kdy bude mít na stole možné varianty a doporučení odborníků. Ty se momentálně připravují a rozhodovat by se mohlo v horizontu dnů až týdnů.

Spolek Auto*Mat požaduje zachování průjezdu na kole ulicí Na Příkopě, přes náměstí Republiky a Staroměstské náměstí do Železné ulice ve vyznačených koridorech, čímž by se snížila míra kontaktu cyklistů s pěšími. Chtějí také zřídit až 15 cykloobousměrek v jednosměrných ulicích, které by snížily počet cyklistů na pěších zónách. Problém s elektrickými koloběžkami má podle spolku vyřešit ministerstvo dopravy s magistrátem tak, aby zároveň neomezily běžné cyklisty.

Městská část se snaží omezit elektrické koloběžky, které však v současnosti nelze zakázat bez toho, aby zákaz zároveň neplatil i pro jízdní kola. Radnice vyzvala ministerstvo dopravy ke změně legislativy, ale i před změnou zákona zvažuje omezení, které by ve výsledku postihlo i cyklisty.

Podle současných norem je výkon elektrokol omezen na 250 wattů a 25 kilometrů v hodině. Pokud se kolo do parametrů vejde, zákon na něj pohlíží jako na běžný bicykl. V opačném případě se už jedná o malý skútr, který podléhá jiné vyhlášce ministerstva i přísnějším pravidlům.

Radnice dříve navrhla zvážit zákaz jízdy koloběžek a kol na pěších zónách mezi 10:00 a 18:00. Mezi zvažovaná místa patří dolní část Václavského náměstí, Staroměstské náměstí či náměstí Republiky.