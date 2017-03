Praha - Budova telefonní ústředny v pražských Dejvicích u hotelu Diplomat se začala demolovat. Na jejím místě má vyrůst kancelářský objekt. Ústředna byla dílem autorského týmu, jehož členem byl Václav Aulický, autor známé pražské televizní věže na Žižkově. Ohrožen demolicí je také další komplex, na jehož vzniku se podílel, budovy bývalého Trangasu na Vinohradech. "Chápu to, ale jsem smutný," řekl dnes Aulický ČTK k demolici ústředny.

Automatická telefonní ústředna v Dejvicích je dílem architektů Jindřicha Malátka, Jiřího Eisenreicha, Václava Aulického a Jaromíry Eismannové z let 1975 až 1982. Je výrazná svým technicistním zpracováním, které odráží technickou funkci stavby. Patří ale k budovám, jejichž technická náplň se vyčerpala. Podle některých odborníků ale i architektura, jíž mnozí považují za ošklivou, si zaslouží být zachována jako dokument doby. Historik architektury Rostislav Švácha dříve uvedl, že případná likvidace ústředny by pražskou architekturu ochudila o originální, jedinečnou a důmyslně pojatou stavbu vynikajících autorů.

Na místě ústředny má podle dřívějších informací médií vyrůst kancelářský objekt Telehouse, který doplní tamní nově postavené domy. Telehouse má územní rozhodnutí i stavební povolení, připravuje ho bpd development, který vedle postavil objekt Blox. Nová stavba by měla být hotová koncem roku 2018.

Aulický dnes připustil, že ústředna byla stavbou, jejíž účel se vyčerpal a bylo by složité hledat pro budovu nové využití. Po přechodu z analogového na digitální systém se zařízení celé budovy vejde do objektu velikosti přibližně automatické pračky a pro dům není opodstatnění, řekl. Z budovy by se musel odstranit plášť, veškerá technika i vzduchotechnika. Plášť by případně musel být nahrazen replikou, neboť neodpovídá dnešním normám. Chápe tedy, že zrovna tato budova z minulých desetiletí už dále stát nebude. V případě Transgasu by ale byl rád, pokud by zůstal zachován.

Plány na jeho bourání má společnost HB Reavis, které patří soubor budov Transgas v ulicích Vinohradská a Římská. Na místě chce postavit kanceláře podle návrhu architekta Jakuba Ciglera. Soubor staveb bývalého Plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv vznikl v letech 1966 až 1976 v brutalistním stylu. Klub za starou Prahu navrhl prohlásit budovy za kulturní památky, ministerstvo kultury jim ale ochranu neudělilo.