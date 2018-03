Prameny (Chebsko) - Zastupitelstvo v Pramenech na Chebsku se krátce po předčasných volbách opět rozpadlo. Obci s dluhy asi 57 milionů korun nyní hrozí dražba obecního majetku a nárůst dluhů, řekl na jednání zastupitelstva zástupce firmy Real Aspekt Dmitrij Vajner. Firma je nyní jediným věřitelem obce. Právě smlouva o spolupráci s ní byla ale důvodem, proč Aleš Dittert i všichni náhradníci za Společné Prameny na svůj post v zastupitelstvu rezignovali.

"Pokusím se, pokud se to podaří, využít možnosti, abych nějakým způsobem oddálil dražbu obecního majetku. Velice nás mrzí, že se obec dostane do možnosti vzniku dalších dluhů, které v této situaci obci ještě více přitíží. Všichni jsme teď odkázaní pouze na postup a správu majetku pod dozorem exekučního úřadu," řekl Vajner.

Půjde-li majetek Pramenů do dražby, obec bude muset uhradit milionové náklady s dražbou spojené. Už teď je jasné, že nebude schopná je zaplatit, dluh tak bude dále narůstat.

Zastupitelstvo Pramenů mělo dnes jednat o spolupráci s firmou Real Aspekt. Po odstoupení opozičního zastupitele ale v počtu čtyř z pěti zastupitelů není usnášeníschopné. Podle starostky Michaly Málkové (Společné Prameny) bude muset zastupitelstvo až do řádných voleb na podzim letošního roku fungovat s omezenými pravomocemi.

Dittertovi vadilo především ocenění pozemků obce včetně osmi vrtů minerálních vod asi na deset milionů korun. Hodnota majetku dle posudku znalkyně Petry Michalové mu připadala příliš nízká a prodej pozemků za takovou částku označil za extrémně nevýhodný pro obec. "Pokud by se věřiteli podařilo dohodnout s obcí i s exekutorem o přímém odkupu tohoto nemovitého majetku, zbytek dluhu by obec musela splácet ze svého rozpočtu, jehož výše je přibližně 1,7 milionu korun, částkou 800.000 korun ročně. To je bez úroků asi šedesát let," upozornil Dittert.

Podobná situace se v Pramenech, které patří k nejzadluženějším obcím v Česku, opakuje v tomto volebním období už poněkolikáté. Voliči tam šli k předčasným volbám naposledy v lednu po rozpadu zastupitelstva loni v červnu. Důvodem bylo i tehdy plánované uzavření smlouvy s ruským investorem. Společné Prameny Michaly Málkově volby vyhrály s 65 procenty hlasů. Svobodné Prameny Aleše Ditterta získaly 13,8 procenta. V Pramenech žije asi 111 lidí, několik let byla obec zcela bez zastupitelstva a její dluh dosahoval až 130 milionů korun.