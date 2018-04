Paříž - V porotě filmového festivalu v Cannes usednou mimo jiné americká herečka Kristen Stewartová, francouzská herečka Léa Seydouxová, kanadský režisér Denis Villeneuve a jeho francouzský kolega Robert Guédiguian. Oznámili to dnes organizátoři prestižní přehlídky, která se bude ve francouzském letovisku konat od 8. do 19. května.

Už dříve vedení festivalu sdělilo, že předsedkyní poroty bude australská herečka Cate Blanchettová. Porota bude složená z pěti žen a čtyř mužů.

Ředitel festivalu Thierry Frémaux v úterý v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Europe 1 naznačil, že do Cannes by se mohl vrátit Lars von Trier. Dánský filmař byl z přehlídky vykázán poté, co v roce 2011 na tiskové konferenci vtipkoval o tom, že je nacista. O tom, jestli se v Cannes bude promítat jeho nový thriller The House That Jack Built, se podle Frémauxe rozhodne v příštích dnech.

Ve snímku kontroverzního režiséra hraje Matt Dillon sériového vraha. Odborný časopis The Hollywood Reporter napsal, že ve filmu jsou extrémně brutální a násilné scény, podobné těm v kritizovaném snímku Antikrist z roku 2009.

O hlavní cenu, Zlatou palmu, se na letošním 71. mezinárodním festivalu utkají filmy známých režisérů, jako jsou Francouz Jean-Luc Godard, Ital Matteo Garrone nebo Američan Spike Lee.

Na přehlídce bude ve světové premiéře uveden film polské režisérky Agnieszky Smoczynské Fuga. Vznikl v koprodukci Polska, České republiky a Švédska. Českým koproducentem je společnost Axman Production producentky Karly Stojákové. Film se věnuje společenským tabu spojeným s mateřstvím a zabývá se tím, zda mají ženy roli matky přijímat automaticky a zda to od nich společnost vyžaduje. V Cannes bude uveden v nezávislé sekci Týden kritiky.