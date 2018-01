Praha - V pondělí 8. ledna v 9:00 hodin bude možné naposledy před opravou vidět v provozu orloj Staroměstské radnice. Poté bude demontován a odvezen do dílen k restaurování. Oprava orloje bude trvat pět až šest měsíců. ČTK to sdělil tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Kromě orloje bude v následujících měsících opravena kaple Staroměstské radnice. Rekonstrukce by měly být dokončené na přelomu srpna a září.

"Po zastavení orloje je nejprve nutné veškeré díly označit, sepsat a až poté bude moci začít jejich kompletní demontáž. Jedná se o složitý stroj, proto samotná příprava na demontáž zabere několik dní až týden," uvedl Hofman. Restaurování stroje orloje a apoštolů včetně dřevěných plastik bude stát zhruba 7,4 milionu korun bez DPH. Další dva miliony bude stát výroba nového kalendária, malba astrolábu a dvířek apoštolů.

Do orloje budou doplněné fragmenty, které byly v muzeu hlavního města. Mechanismus stroje bude přizpůsoben podobě z roku 1860. Technická zařízení, která tam jsou od rekonstrukcí po druhé světové válce, budou odstraněna. Orloj bude restaurovat firma Hainz z Holešovic, která se o něj stará od 60. let 19. století.

Na měsíce, kdy bude orloj restaurován, magistrát zvažuje náhradní řešení, aby návštěvníci Prahy nebyli o zážitek zcela připraveni. Možnou variantou je, že na místě orloje bude velkoplošná obrazovka. Ta by mohla být na věži umístěna po kompletní demontáži orloje, tedy zhruba za měsíc.

V předchozích měsících byla zrekonstruována věž Staroměstské radnice. Byly zde opraveny podlahy a omítky a v přízemí radnice se proměny dočkaly veřejné toalety. Celkem za rekonstrukce hlavní město zaplatí 48 milionů korun bez DPH.