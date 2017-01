Podbořany (Lounsko) - Asi dvě stovky šermířů v historických kostýmech dnes v Podbořanech sehrály zimní bitvu. Epický příběh o údajném lapkovi Janu ze Svojna přišla zhlédnout nejméně tisícovka diváků. Letos přálo i počasí tak se potyčky odehrávaly pod nebem bez mráčku.

"Celá pověst je o Janu ze Svojna, což byl loupeživý rytíř, tedy alespoň podle pověstí. Ale my to dnes chceme tak trochu vyvrátit," řekl ČTK hlavní organizátor zimních bitev, které se v Podbořanech odehrávají už přes 20 let, Ondřej Dragula.

A protože loňský rok byl rokem Karla IV., český král a římský císař se objevil i v dnešním představení. Spory mezi Janem ze Svojna s okolními pány nakonec rozřešil právě Karel IV. Nechyběl ale ani milostný příběh, konspirace, souboje na koních nebo dobývání tvrze, a to vše na zasněžené pláni při teplotě několik stupňů pod nulou.

Téměř hodinové představení šermířů z více než dvaceti skupin historického šermu bylo už třiadvacáté. Jak ČTK řekl Dragula, organizace takto náročné akce přijde zhruba na 50.000 korun, přičemž město na akci dává 20.000 korun, zbytek jsou sponzorské dary, ale hlavně práce samotných organizátorů a účastníků zimních bitev.