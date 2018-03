Plzeň - V Plzni dnes u krajského soudu začíná hlavní líčení s pěstounkou z Rokycan, která se bude zpovídat z toho, že loni způsobila svěřenému dvouletému děvčátku vážná zranění hlavy, na něž dítě zemřelo. Pětadvacetiletá žena je obžalovaná z týrání svěřené osoby a z těžkého ublížení na zdraví. Hrozí jí až 16 let vězení.

Pěstounka a její manžel dostali loni v červenci do péče dvě malé děti - dvouleté a půlroční. Žena, teta malých dětí, je podezřelá, že starší z nich opakovaně týrala. Vše vyvrcholilo na začátku října. Po dalším ženině útoku dítě odvezla do nemocnice záchranná služba. Děvčátko ale těžkým poraněním hlavy podlehlo. Ženu policie za několik dní obvinila, případ uzavřela letos v polovině února a předala státnímu zastupitelství. Žena je ve vazbě. Mladší ze svěřených dětí bylo záhy předáno do jiné rodiny.

Asociace náhradních rodin v souvislosti s případem upozornila na složitý systém pěstounské péče v Česku, který znamená rozdílné podmínky pro příbuzenské a nepříbuzenské pěstounství. Zásadní problém je podle asociace v tom, že lidé, kteří se pro pěstounství rozhodli sami, musejí projít důkladnými psychotesty a školeními. Pěstouni, kteří dostanou do péče své příbuzné, nic takového nepodstupují.