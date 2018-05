Výstavou Muži generála Pierce začaly 3. května 2018 v Plzni Slavnosti svobody. Expozice na 21 panelech představuje 16. obrněnou divizi, která letos slaví 75 let od vzniku. Je to jedna z nejmladších divizí americké armády. Byla založena v Arkansasu a do bojů v Evropě zasáhla až v lednu 1945. Právě její vojáci 6. května 1945 osvobodili Plzeň.

Výstavou Muži generála Pierce začaly 3. května 2018 v Plzni Slavnosti svobody. Expozice na 21 panelech představuje 16. obrněnou divizi, která letos slaví 75 let od vzniku. Je to jedna z nejmladších divizí americké armády. Byla založena v Arkansasu a do bojů v Evropě zasáhla až v lednu 1945. Právě její vojáci 6. května 1945 osvobodili Plzeň. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Výstavou Muži generála Pierce o 16. obrněné divizi armády USA začaly dnes v Plzni Slavnosti svobody. Největší tradiční oslavy konce druhé světové války v Česku přilákají do města desítky tisíc lidí. Připraveny jsou pro ně koncerty, výstavy, pietní akty, besedy, vzdělávací soutěže i autentické ukázky dobových vojenských kempů a života v Plzni v roce 1945. Jedním z vrcholů akce bude sobotní konvoj více než 220 kusů vojenské techniky Convoy of Liberty. V souvislosti s akcí a množstvím účastníků připravila policie rozsáhlá bezpečnostní opatření.

Výstava Muži generála Pierce na 21 panelech představuje v sadovém okruhu 16. obrněnou divizi, která slaví 75 let od vzniku. Je to jedna z nejmladších divizí americké armády. Byla založena v Arkansasu a do bojů v Evropě zasáhla až v lednu 1945. Právě její vojáci 6. května 1945 osvobodili Plzeň. "Byla to vlastně její jediná samostatná akce za celou válku, jinak ta divize neměla žádné bojové zkušenosti," řekl ČTK jeden z autorů výstavy Ivan Rollinger.

"Já jsem Piercův muž," hrdě se hlásil k 16. obrněné divizi třiadevadesátiletý George Thompson z Oregonu. Na oslavy v Plzni přijel počtrnácté. "Oživuje to mé vzpomínky na konec války," řekl ČTK. Těžko by prý vybral, co se mu na oslavách nejvíc líbí. "Moc se mi líbí monument Díky, Ameriko! Jsem opravdu šťastný, že jste ho obnovili. Měl jsem strach, že ho už znovu nepostavíte, mám pravdu radost," přiznal s dojetím.

Právě slavnostní odhalení obnoveného památníku Díky, Ameriko! na Americké třídě bylo jednou z dnešních akcí při zahájení slavností. Kvůli prasklinám v žule nechalo město vysoké kamenné bloky před dvěma lety odstranit. Minulý týden se dva více než šestimetrové žulové pylony, každý vážící 22 tun, vrátily na místo. Město obnovilo pomník v původní podobě. Žulu, co nejpodobnější té původní, našlo až ve Francii.

"Je to nádhera, je to vždycky skvělé být tady," řekl nadšeně šestadevadesátiletý Earl Ingram. Na Slavnosti svobody od roku 1990 přijel letos už potřiadvacáté. Stejně jako v roce 1945 se i nyní těší ze setkávání s lidmi. Těší ho, že si uvědomují, co se v květnu před 73 lety v Plzni stalo. "Je to stále moc důležité připomínat si ty události. Stále se učíme. Lidé vždy dělali chyby, ale neměli bychom dělat stejnou chybu dvakrát. Stojí to příliš mnoho - příliš mnoho bolesti, příliš mnoho zkázy, utrpení, příliš mnoho životů," řekl ČTK Ingram. Do Plzně přiletěl z Ameriky ve středu. I přes vysoký věk a náročný program, který během oslav absolvuje, ho návštěva Plzně každoročně nabíjí elánem na dlouhou dobu.

"Cílem oslav je, připomenout si události z května 1945, procítit dobovou atmosféru a hlavně pak vzdát hold mužům, kteří před 73 lety jako velmi mladí chlapci přinesli Plzni svobodu. Osobně vždy vnímám setkání s veterány, jimž všem je už přes 90 let, jako nejsilnější moment oslav," řekl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

V souvislosti s množství lidí i dopravními omezeními policie připravila rozsáhlé bezpečnostní opatření, na které nasadí desítky policistů. "Jeho cílem je zajištění klidu a veřejného pořádku nejen na všech místech konání akcí, ale i v jejich okolí. Na veřejný pořádek a bezpečnost budou především dohlížet policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování, policisté pořádkové a zásahové jednotky a v neposlední řadě kolegové ze služby dopravní policie," vyjmenovala policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Program slavností je na webu www.slavnostisvobody.cz.