Plzeň - Prvními koncerty začal dnes v plzeňském lochotínském amfiteátru u zoologické zahrady osmý ročník festivalu nejtvrdší muziky Metalfest Open Air. Až do nedělní noci se budou na pódiu střídat kapely různých metalových žánrů z 15 zemí světa. Pro 10.000 diváků, kteří na akci každoročně míří, odehrají desítky hodin koncertů. Každý ze tří festivalových dní má jednu hlavní hvězdu. Dnes je největším lákadlem programu švédská heavymetalová kapela Hammerfall, řekl ČTK Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert.

Jako každoročně zamířilo na Metalfest téměř 30 kapel. K největším tahákům celého festivalu, na který jezdí fanoušci tvrdé hudby z Česka i zahraničí, je sobotní noční koncert. Poprvé v něm spojí své hlasy jedny z nejlepších zpěvaček symfonického metalu Tarja Turunenová z Finska a Sharon den Adelová z Nizozemska. Tarja, která je nyní na sólové dráze, se proslavila zejména jako zpěvačka kapely Nightwish, jež hrála na Metalfestu už bez Tarji loni. Sharon je hlasem nizozemské kapely Within Temptation. "Cíleně hledáme unikátní vystoupení pro naše festivaly. Protože Within Temptation teď nehrají a zpěvačka Sharon je volná, tak se nabízelo, že se dá pozvat do Plzně na unikátní světovou premiéru," řekl Daron. Metalové dámy spolu sice nahrály jednu písničku, živě spolu ale ještě nikdy nevystoupily a podle Darona se zážitek nejspíš nebude příliš opakovat.

"Poslední den bude hvězdou nejslavnější bratrská metalová dvojice bratři (Max a Iggor) Cavalerovi, kteří odehrají zahrají nejslavnější album kapely Sepultura," uvedl Daron.

Festival si vyžádal dopravní omezení, policie na dohlížení nad hladkým průběhem nasadila desítky policistů. V minulých letech se festival obešel bez větších problémů. Na metalové fanoušky si nestěžuje ani ředitel zoologické zahrady Jiří Trávníček. Amfiteátr je postaven tak, že zvuk směřuje do hlediště. I když festival je těsně vedle zoo, žádné zvíře za roky pořádání neutrpělo kvůli hluku nějakou újmu. Kvůli festivalu se pouze na několik dní odstěhují dravci, které má v ubikacích přímo v amfiteátru sokolník, řekl Trávníček ČTK. Zoo s Metalfestem spolupracuje. Každý rok jedna z hvězd přebírá patronát nad některým zvířetem. Dnes tak muzikanti z Hammerfall v zoo pokřtili pětimetrovou krajtu mřížkovanou. Vybrali jí jméno Glen. "Byla to rozhodně zajímavá a trochu zvláštní zkušenost, toho hada nás drželo pět, ale když se rozhodl, že se pohne jedním směrem, tak jsme ho neudrželi," přiznal kytarista Pontus Norgren. "Je to dobře vybraný kmotřenec - hrajeme hodně tvrdou muziku a ta krajta se se svou silou k nám dobře hodí," dodal bubeník Johan Koleberg.