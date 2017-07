Plzeň - Fotbalisté Plzně mají před novou sezonou opět nejvyšší cíle. Majitel Tomáš Paclík chce postup do základní skupiny evropských pohárů, ať už Ligy mistrů nebo Evropské ligy, a také získat český titul. Věří, že Viktoria dokáže konkurovat Slavii a Spartě, které přes léto vynaložily nezvykle velké sumy na posily.

"Sezona pro nás začíná kvalifikací o Ligu mistrů, poprvé nemistrovskou částí, což je pro nás nová zkušenost. Uvědomujeme si náročnost úkolu, ale cíl zůstává pořád stejný. Chceme si zahrát skupinu evropských pohárů. To znamená, že tento cíl splníme, když zvládneme první dvojutkání s Bukureští," řekl na dnešní tiskové konferenci Paclík. "V lize máme také ty nejvyšší ambice, a to získat mistrovský titul," dodal.

Plzeňští se nelekli ani výrazného posilování Slavie a zejména Sparty, která přivedla deset zahraničních hráčů. "Naši hlavní konkurenti výrazně nakupovali, takže si uvědomujeme, že titul je nesmírně těžký úkol. Ale jestli to bude těžší než v předchozích sezonách, to se ukáže až v průběhu," prohlásil Paclík.

Navíc ani Plzeň na přestupovém trhu nezahálela. Získala zpět úspěšného trenéra Pavla Vrbu, dalšího navrátilce Daniela Koláře, brankáře Aleše Hrušku, záložníky Aleše Čermáka s Diegem Živuličem, útočníka Jakuba Řezníčka a levého beka Milana Havla.

"Soupeři investovali nemalé prostředky, ale i my jsme vynaložili částku, která pro nás není standardní. Dělat transfery v řádech padesáti milionů pro nás není běžné. Samozřejmě v konkurenci Slavie a Sparty se to ztratilo, ale přivedli jsme to, co jsme potřebovali a chtěli, a jsme spokojeni," uvedl generální manažer Adolf Šádek.

Jediným nedotaženým příchodem byl návrat útočníka Michala Ďuriše. "Jeho příchod souvisel s odchodem Michaela Krmenčíka. Vzhledem k tomu, že jsme to nedokončili, tak jsme o Ďuriše dále neusilovali," sdělil Šádek.

Západočeši věří, že by jim v boji o titul měla pomoci zkušenost a sehranost týmu a také menší tlak ve srovnání se Spartou a Slavií. S rolí třetího vzadu se však smířit nehodlají.

"Je otázkou, zda budeme držet krok my s nimi, nebo oni s námi. Menší tlak může být naše výhoda. Ale s faktem, že jsme v boji o titul trojka, se nesmířím. Naše ambice jsou stejné jako Sparty a Slavie. Poměr vynaložených peněz není měřítko, i když to tak může opticky vypadat. Rozhodně to u nás není postavené tak, že se pražské celky nedají dohnat a že třetí místo je super. Budeme na Spartu a Slavii vytvářet tlak tak, aby byl ještě větší, než pod jaký se dostali sami. Vyhrát však může jen jeden," dodal Šádek.

Optimismus v klubu nenarušila ani příprava se třemi porážkami na soustředění a zdravotní komplikace. Úvod sezony nestihnou brankářská jednička Matúš Kozáčik, kapitán Roman Hubník, záložník Jan Kovařík a otazník visí nad Davidem Limberským.

"S přípravou jsem spokojený, až na ten jeden den, kdy se nám zranili čtyři hráči a prohráli jsme s Fürthem 1:5. To byl asi nejhorší den v mé kariéře. Hráči už se ale pomalu dávají do kupy, tak doufám, že to dopadne dobře. Výkony týmu v přípravě gradovaly, tak věřím, že vstup do sezony zvládneme lépe i výsledkově," prohlásil trenér Vrba.

Plzeň jde do nové sezony také s kampaní "Odmítněme rasismus", která je reakcí na to, že v minulé sezoně měla Viktoria v Evropské lize uzavřený sektor na stadionu kvůli trestu za rasistické projevy fanoušků. Rovněž má zcela nové dresy. Hlavní modročervený získal design podobný tomu ze sezony 2013/14, kdy prošla do Ligy mistrů. Další dvě sady jsou bílá a netradičně zelenožlutá.

"Dresy jsou pěkné, každá barva je zajímavá. Ten hlavní dres graficky symbolizuje postup do Ligy mistrů, tak věříme, že nám pomůže v našem cíli," řekl za kabinu Marek Bakoš.