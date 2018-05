Plzeň - V Plzni dnes začínají Slavnosti svobody, největší oslavy konce druhé světové války v ČR. Čtyřdenní oslavy vyvrcholí v neděli 6. května pietním aktem u památníku Díky, Ameriko! Dnes, v první den oslav osvobození města americkou armádou, radnice obnovený památník slavnostně odhalí. Před dvěma lety nechalo město původní žulové pylony vztyčené v polovině 90. let minulého století odstranit kvůli trhlinám v kameni. Znovu byly vztyčeny na konci dubna.

Slavnosti se i letos drží tradičního scénáře, který zahrnuje pietní akty u pomníků na několika místech města, výstavy připomínající válečné události a vojenské jednotky, kulturní program, vojenské historické kempy simulující skutečné kempy amerických vojenských jednotek i život města na v roce 1945 a velký konvoj vojenské historické techniky. V sobotu v něm po Klatovské třídě pojede kolem 220 kusů obrněných transportérů, džípů, tanků, motocyklů, sanitek a další vojenské historické techniky.

I 73 let od konce války do Plzně přijedou veteráni, kteří v roce 1945 Plzeň osvobozovali. Letos slíbili účast tři američtí a čtyři belgičtí veteráni, pravidelní hosté každoročních oslav. Do Plzně přijede i několik českých válečných veteránů.