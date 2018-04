Plzeň - V Plzni začíná dnes večer 31. ročník filmového festivalu českých a slovenských filmů Finále. O Zlatého ledňáčka se utká 51 snímků v pěti kategoriích. Vítězové budou vyhlášeni 24. dubna. Celkem přehlídka nabídne 135 filmů. Finále zahájí předpremiéra filmu Ondřeje Havelky Hastrman. ČTK to řekla Eva Veruňková Košařová, ředitelka přehlídky, která nabídne šest premiér a předpremiér.

Zahraničních hostů přijede letos asi 100. Organizátoři se snaží, aby to byly osobnosti, které mohou českému filmu pomoci dostat se do zahraničí, navázat koprodukce či poradit s financováním. Českých hostů, hlavně herců, režisérů a producentů, má přijet 700. Novou soutěžní sekcí jsou studentské filmy do 40 minut, nová bude také hlavní moderátorská dvojice - herci Jan Cina a Petr Vančura.

Vstupenky zůstávají na 80 korunách už několik let, stejně jako ceny akreditací, jejichž počet se stále zvyšuje.

Kinosály budou čtyři v Měšťanské besedě, dva v DEPO2015, dále se bude promítat v sadech před besedou a v hudebním klubu Anděl. Ubytování v Plzni se stále ještě sehnat dá. Organizátoři návštěvníkům s vyhledáním volných lůžek pomohou, navíc mají dohodnuté nižší ceny.