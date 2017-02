Výslechy znalců z oborů psychologie, psychiatrie a výpočetní techniky pokračuje 9. února u Krajského soudu v Plzni hlavní líčení s dvaadvacetiletým Janem Silovským ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Muž čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku, za to, že se podle státního zástupce chtěl loni přidat v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát. Soud trvá do pátku 10. února, kdy by mohl i padnout rozsudek. ČTK/Chaloupka Miroslav