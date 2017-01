Praha - Prachu v ovzduší v Česku dnes opět mírně ubylo a počet krajů, kde kvůli jeho vysokým koncentracím platí smogová situace, se snížil na čtyři. Po poledni ji meteorologové odvolali v Plzeňském kraji, v platnosti zůstává v Ústeckém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Přetrvávající problémy se smogem dnes projednala i vláda, podle premiéra je ale současná situace důsledkem znečištění ovzduší a meteorologických podmínek, které kabinet neovlivní. Ekologové však tvrdí, že pokud vláda nepřijme účinná rozhodnutí a nevylepší zákony, bude se smog stále vracet.

Vláda chce k prevenci opakování smogových situací využít peníze z EU, podporovat používání elektromobilů či pracovat na urychlení dotací na ekoligické kotle. Její předseda Bohuslav Sobotka (ČSSD) si myslí, že je také třeba lépe využívat možnosti, které nabízí zákon o ochraně ovzduší a které mohou používat obce a města, například regulační řád a nízkoemisní zóny. Podle ekologických organizací ale současné povinnosti a možnosti měst a obcí nestačí pro výraznější ozdravění ovzduší a navrhují, aby vláda posílila jejich povinnost regulovat smog, například usměrněním topení uhlím nebo u automobilového provozu. Měla by také přestat dotovat kotle na hnědé uhlí nebo přijmout antifosilní zákon.

Smogová situace se vyhlašuje, když koncentrace prachu za 12 hodin překročí aspoň na polovině meteorologických stanic 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nečeká pokles. Od minulého čtvrtka meteorologové postupně vyhlásili smogovou situaci v deseti krajích a Praze. Od neděle smogu postupně ubývá, v některých oblastech se ale jeho množství opakovaně zvyšuje jako například na Třinecku, kde dnes meteorologové z tohoto důvodu obnovili platnost smogové situace.

Vedle Třinecka platí v Moravskoslezském kraji smogová situace i pro aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Množství prachu v ovzduší se ale zvýšilo v celém regionu a situace se dnes už zřejmě výrazně zlepšovat nebude.

Brzké zlepšení zatím neočekávají meteorologové ani v Ústeckém kraji, kde nejhorší ovzduší zůstává v Lomu na Mostecku, špatná situace je také na Chomutovsku. V kraji platí smogová situace od čtvrtečního rána stejně jako v Olomouckém kraji. V Olomouci a Prostějově se množství prachu v ovzduší ale snížilo, v Přerově se nezměnilo a v Bělotíně se mírně zvýšilo.

Ve Zlínském kraji polétavého prachu v ovzduší ubylo a jeho denní koncentrace v poledne překračovaly limit 50 mikrogramů na metr krychlový nejvýše zhruba o 20 mikrogramů. V kraji nicméně dál trvá smogová situace. Nejhorší situace je na Vsetínsku.

Ještě dopoledne platila smogová situace i v Plzeňském kraji, kolem 14:00 ji ale meteorologové s ohledem na zlepšení ovzduší zrušili. Hodnoty polétavého prachu byly už ráno na všech čtyřech měřicích stanicích v Plzni pod 100 mikrogramy na metr krychlový, tedy pod hranicí pro vyhlášení smogové situace.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji platí už šestý den smogová situace. Hodnoty polétavého prachu jsou sice nyní na všech čtyřech měřicích stanicích v Plzni pod 100 mikrogramy na metr krychlový, tedy pod hranicí pro vyhlášení smogové situace, ale meteorologové ji zatím nezrušili, protože koncentrace během dne porostou. V úterý před půlnocí odvolali po 1,5 dni stupeň regulace. ČTK to řekla Marta Suchá z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

"Částice PM10 (polétavý prach) jsou v Plzni-Slovanech aktuálně na hodnotě 89 mikrogramů a v Plzni na Doubravce je to 77 mikrogramů. Trendy jsou ale rostoucí a myslím, že dnes smogovou situaci nebudeme odvolávat," uvedla Suchá. Koncentrace slabě rostou také v Plzni na Lochotíně, kde je to aktuálně 43 mikrogramů, i ve centru města, kde hlásí 42 mikrogramů.

Smogová situace je dána mohutnou teplotní inverzí, která brání rozptylu všech částic. Měla by v kraji trvat do konce týdne. "Ve vyšších vrstvách atmosféry bude zesilovat příliv teplejších vzduchu, takže půjde o to, jak vysoko hranice inverze bude a jak velká bude vrstva, kde se budou moci alespoň trochu nařeďovat ty koncentrace," uvedla Suchá. Dnes by měl být slabý vítr nebo bezvětří. Ve čtvrtek by se měla díky většímu proudění situace zlepšit, v dalších dnech už bude opět slabý vítr.

Moravskoslezský kraj

Meteorologové dnes kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší opět vyhlásili smogovou situaci na Třinecku. Ovzduší se dnes zhoršilo v celém regionu a množství polétavého prachu v ovzduší vzrůstalo. Podle aktuálních hodinových koncentrací byla odpoledne situace na řadě měřicích stanicích hodnocena jako špatná nebo dokonce velmi špatná. V platnosti je tak stále i smogová situace pro aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro území Třinecka překročil dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu 24 hodin není předpokládán jeho pokles," uvedli meteorologové.

Při smogové situaci meteorologové doporučují lidem, aby se při pobytu venku zdrželi zvýšené fyzické zátěže spojené s vyšší frekvencí dýchání. Doporučení platí hlavně pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a také malé děti. "Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého," připomněli meteorologové.

Situace se dnes výrazně zlepšovat nebude. "Rozptylové podmínky budou nadále mírně nepříznivé. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 budou překračovat hodnotou stanoveného imisního limitu - 50 mikrogramů na metr krychlový, místy i dvojnásobně až trojnásobně," uvedli meteorologové.

Znečištěné ovzduší je v regionu od konce minulého týdne a potýká se s ním i několik dalších krajů. Kvalitu ovzduší ovlivňuje nejen průmysl a doprava, ale také topení v domácnostech nebo škodliviny ze sousedního Polska.

Stav znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 (v mikrogramech na metr krychlový):

Měřicí stanice Úterý 07:00 Úterý 14:00 Středa 06:00 Středa 14:00 Český Těšín 73 94 99 121 Havířov 81 86 88 133 Karviná 76 92 98 131 Dolní Lutyně-Věřňovice 102 120 106 126 Ostrava-Fifejdy 59 77 94 91 Ostrava-Mariánské Hory 59 73 81 81 Ostrava-Přívoz 73 81 100 96 Ostrava-Radvanice 77 82 98 114 Ostrava-Zábřeh 59 74 89 86 Frýdek-Místek 97 97 75 104 Třinec-Kanada 74 85 92 107 Třinec-Kosmos 66 89 100 108 Opava 52 64 65 55 Studénka 60 76 80 76

Zdroj: ČHMÚ

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji nadále platí smogová situace, koncentrace polétavého prachu v ovzduší už ale není tak vysoká jako v předešlých dnech. Množství smogu se dál snížilo v Olomouci a Prostějově. V Přerově se jeho koncentrace nezměnila a v nedalekém Bělotíně mírně vzrostla. Na žádné ze stanic už není dvojnásobně překročena povolená hodnota.

Nejvyšší čtyřiadvacetihodinovou koncentraci polétavého prachu v ovzduší dnes ráno nahlásila stanice v Olomouci-Hejčíně, kde se hodnota smogu snížila z úterních 100 mikrogramů na 80 mikrogramů. Naopak v Bělotíně na Přerovsku průměrná denní koncentrace prachu v ovzduší vzrostla z úterních 64 mikrogramů na 76 mikrogramů. V Přerově dnes ráno přístroje zaznamenaly koncentraci prachu 74 mikrogramů na metr krychlový. Stejný údaj vykázaly i v úterý ráno.

V Prostějově se denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší ve srovnání s úterním ránem snížila z 80 mikrogramů na 70 mikrogramů. Povolený denní limit je 50 mikrogramů prachových částic na metr krychlový Nejlépe se tradičně v kraji lidem dýchá v Jeseníku, kde jsou průměrné denní koncentrace stále pod limitem.

Regulace, kvůli níž některé průmyslové podniky musely omezit výrobu a dodržovat další opatření, byla v úterý dopoledne zrušena. Na zhoršené rozptylové podmínky reagovaly také úřady, například v Přerově jezdila již od pátku zdarma MHD. Opatření radnice v úterý večer zrušila.

Smogová situace trvá v Olomouckém kraji od čtvrtka, z pátku na sobotu byl poté vyhlášen signál regulace. Lidé by měli omezit pohyb venku a zdržet se fyzické námahy.

Ústecký kraj

Ústeckém kraji platí už šestý den smogová situace. Nejhorší je stále stav ovzduší v Lomu na Mostecku, špatná situace je také na Chomutovsku. Meteorologové očekávají, že nejméně do čtvrtka se stav ovzduší na severu Čech výrazně nezlepší. ČTK to řekl Martin Novák z ústecké krajské pobočky ČHMÚ.

"Oproti předchozím dnům se situace mírně zlepšila, ale pak prach začal znovu stoupat. I když už byly splněny imisní podmínky pro odvolání smogové situace, tak nebyl splněn předpoklad, že se to nezhorší do čtyřiadvaceti hodin," uvedl Novák. Meteorologové předpokládají, že se situace nejméně do čtvrtečního rána nezmění.

Horší stav ovzduší obyvatele severu Čech trápil nejvíce v 90. letech minulého století. Zatímco nyní jsou příčinou vysoké koncentrace prachu, v minulosti to byly koncentrace oxidu siřičitého, který uvolňovaly teplárny a elektrárny.

Zlínský kraj

Polétavého prachu v ovzduší ve Zlínském kraji ubylo. Jeho denní koncentrace překračují k poledni limit 50 mikrogramů na metr krychlový nejvýše jen asi o 20 mikrogramů. V kraji nicméně nadále trvá smogová situace, kterou Český hydrometeorologický ústav vyhlásil v úterý ráno kvůli dvojnásobně překročenému limitu.

Nyní je nejhorší situace na Vsetínsku, ve Valašském Meziříčí bylo ve 12:00 naměřeno 70,7 mikrogramu na metr krychlový polétavého prachu. Na stanici v Těšnovicích u Kroměříže bylo naměřeno 68,3 mikrogramu a v Uherském Hradišti 64,1 mikrogramu na metr krychlový. V Otrokovicích byl v poledne limit překročen jen o pět mikrogramů a ve Zlíně se ve 12:00 denní koncentrace polétavého prachu držela na limitních 50 mikrogramech na metr krychlový.