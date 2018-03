V plzeňské zoologické zahradě se po zimním spánku probudila čtveřice medvědů brtníků. Vzhledem k tomu, že medvíďata se rodí v lednu, prospali všichni svoje narozeniny. Nejstarší z medvědů Pišta (na snímku) je přitom rekordman. Do zoo přijel jako několikaměsíční mládě z Hluboké nad Vltavou. Letos mu bylo 37 let a podle dostupných informací je asi nejstarším hnědým medvědem v zahradách v ČR.

Plzeň - V plzeňské zoologické zahradě se po zimním spánku probudila čtveřice medvědů brtníků. Vzhledem k tomu, že medvíďata se rodí v lednu, prospali všichni svoje narozeniny. Nejstarší z medvědů Pišta je přitom rekordman. Do zoo přijel jako několikaměsíční mládě z Hluboké nad Vltavou. Letos mu bylo 37 let a podle dostupných informací je asi nejstarším hnědým medvědem v zahradách v ČR. Zároveň je nejstarším savcem v plzeňské zoo, řekl ČTK mluvčí zahrady Martin Vobruba. Velikonoční návštěvníci už medvědy venku uvidí.

Letos to bude 20 let, co zahrada otevřela tehdy unikátní hektarový lesní výběh s osmi do země zahloubenými medvědími doupaty. Díky přirozenému prostředí lesoparku, připraveným norám i tomu, že chovatelé přestali medvědy v zimě krmit, zvířata už od druhé zimy pravidelně hibernují. Trvá to většinou asi tři měsíce. Délka zimního spánku záleží hlavně na počasí na přelomu února a března a nejdřív se budí nejmladší zvířata. Boucháním do stěn a kovových dveří ubikace se domáhají procházky a probudí i starší huňáče. Letos jejich probouzení zbrzdily nedávné mrazy, řekl mluvčí.

V jednu chvíli bylo ve výběhu až sedm medvědů najednou. Nyní ho obývají tři samci a jedna samice. Kromě seniora Pišty žije v zoo ještě jeho o 12 let mladší bratr Miky a také jeho neteř a synovec, večerníčkoví sourozenci Honzík a Eliška, kterým je 15 let. "Pišta je sice stále velmi vitální, má ale také už své stereotypy a má rád svůj klid," řekl Vobruba. V posledních letech je proto ve výběhu oddělený od zbytku tlupy.

Medvědi od podzimu přibývají na váze a připravují si tak tukové zásoby na zimu. Protože celou zimu nejedli, ošetřovatelé je na jaře musí krmit opatrně, aby jim nezpůsobili zažívací problémy. Nejdřív tak dostávají na nastartování metabolismu a pročištění organismu po dlouhém půstu med či vločky, potom se přidají jablka, mrkev a postupně další strava.