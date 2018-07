Plzeň - V plzeňské zoo se narodila mláďata dvou velmi vzácných druhů silně jedovatých hadů. Jde o první odchovy osmi chřestýšů arubských, což je jeden z nejohroženějších hadů, a dále o dvě zmije Schweitzerovy. Tyto hady nechová žádná zoo v ČR. Zajímavé je, že mláďata chřestýšů i zmijí mají jiné složení jedu než dospělci a většinou jsou výrazně jedovatější, takže je potřeba být opatrný už při manipulaci s malými hady, řekl ČTK chovatel Jan Dohnal.

Chřestýši arubští se vyskytují pouze v Nizozemských Antilách kousek od Venezuely. "Vinou totální devastace přirozeného prostředí vznikla jediná populace na severovýchodě ostrova, kde je národní park a žije jich tam posledních asi 280," řekl Dohnal. V přírodě jsou velmi vzácní, v teráriích běžnější. "Je to super toxicky zajímavý druh, od kterého bych nechtěl být kousnutý za nic na světě. Má hodně specifický toxin," uvedl.

Dospělce, které získala zoo před pěti lety od chovatele z Nizozemska, už mohou lidi vidět více než rok, do září budou vystavena i mláďata. Dosahují délky 80 až 90 centimetrů, váží do 800 gramů.

Schweitzerovy zmije jsou pro Dohnala srdeční záležitostí. "Poprvé, když jsem byl na řeckém ostrově Milos, tak mně bylo 12, a vytvořil jsem si tam lásku k tomuto druhu," uvedl. Sedm let se bezvýsledně snažil tyto hady odchovat, teď už ví jak na to. Jde o robustní zmiji, v plzeňské zoo se narodilo šedivé a červené mládě. "Je to nejtoxičtější evropský had přizpůsobený na lov ptáků. Na jaře a na podzim žije na stromech," uvedl Dohnal. Zoo už jich má nyní devět.

Chovy jedovatých hadů mají v ČR čtyři zoo, ale jen Plzeň nabízí průřez všemi druhy z pěti světadílů. Má speciální nádrže, bezpečnostní systémy a proškolené lidi. Království jedu, které spolu se Světem podzemí a Českou řekou odlišuje zoo v Plzni od ostatních, bylo otevřeno v květnu 2015. Všech 12 terárií je plných a zoo pouze střídá druhy. "Snažíme se kolekci zlepšovat a pořád sháníme nové, vzácnější a zajímavější druhy. Není to jednoduché," řekl zoolog. Tito hadi jsou často drazí, stojí i v řádech statisíců korun a nedají se lehce sehnat. V zázemí má nyní zoo téměř 80 hadů, vystavených je 13 druhů, tedy kolem 35 jedinců. "V zázemí máme super vzácné druhy čistě na chov. Zoo totiž také zvířata chrání a vytváří genetické zásoby," uvedl.

Zoo už odchovala deset druhů jedovatých hadů a opakovaně další čtyři druhy. Chřestýši, jimž jsou nyní dva měsíce, se narodili v expozici. "Hadi nám ukazují, že se jim v expozicích líbí. Množí se, žerou bez problémů, teplotně jim to vyhovuje," dodal.