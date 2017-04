Lima - Peruánská policie zadržela devětadvacetiletého Čecha, který je podezřelý, že posílal do Evropy zásilky s velkým množstvím kokainu. Český občan, který žil v této jihoamerické zemi dlouhodobě, byl za pašování drog odsouzen již v roce 2007, o dva roky později však dostal od prezidenta milost.

Podle listu El Comercio objevila policie první kontraband v balíku s tradičními peruánskými látkami, který měl putovat do Nizozemska a jeho adresátem byl policii dobře známý Čech. Když policisté několik dní poté otevřeli další balík, tentokrát s desítkami balení bylinného léku, objevili více než kilogram kokainu. Tato zásilka mířila do Británie na adresu firmy Mare Perú, za níž podle policie stojí opět zmíněný muž. Další balíčky s bílým práškem odhalila policejní kontrola v následující podobné zásilce.

Na základě těchto důkazů úřady Čecha zadržely na předměstí metropole Lima, odkud podle vyšetřovatelů patrně řídil organizovanou skupinu rozesílající drogy do Evropy. Nyní jej čeká soud.

Do spárů policie přitom nepadl poprvé. Před deseti lety byl zadržen na letišti v Limě, kde se chystal odletět do Madridu s více než třemi kilogramy kokainu v zavazadle. Tehdy se stal jedním z mnoha odsouzených drogových kurýrů, které si místní organizované skupiny najímají na převoz narkotik do Evropy.

Z vězení se dostal díky tomu, že mu tehdejší prezident Alan García udělil v roce 2009 milost.