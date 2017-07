Pavlov (Šumpersko) - Z Pavlova u Mohelnice pochází meteodomečky, které přes čtvrt století vyrábí sedmapadesátiletý Radek Opluštil. Z jeho dílny jich za tu dobu odešlo do celé České republiky i do zahraničí několik desítek tisíc. Počasí tak panenka s panáčkem předpovídají lidem na Aljašce, v USA nebo v Jihoafrické republice.

Do práce na prvním z domečků, které se kdysi daly najít skoro v každé domácnosti, se pustil v roce 1989 a důvodem bylo vyrobit své babičce nový místo původního, který dosloužil. "Byla to pro mě výzva. Tehdy to nikdo nevyráběl. Sehnal jsem si podobný od strýce a metodou pokus - omyl mi trvalo zhruba rok, než jsem vychytal jeho princip. Od roku 1993 je vyrábím na plný úvazek. Ročně jich vyrobím 3000 až 5000," řekl ČTK Opluštil.

Výroba domečků zabrala téměř všechny prostory jeho rodinného domu. Vznikají v dílně i přímo v domácnosti. Větší díly řeže a obrušuje ve stodole, kde si brusku vytvořil z 35 let staré pračky po babičce. Velkou pomocnicí mu je manželka. "Špičku máme především před prázdninami a na začátku července, kde je poptávají v podobě suvenýrů turistická centra, hrady, zámky, skanzeny či lázně. Dodáváme je také do obchodů na Královskou cestu v Praze," uvedl tvůrce meteodomečků.

Muž, který byl dříve veterinárním technikem, tvrdí, že výroba není jednoduchá. Než domeček získá svou konečnou podobu, je potřeba kolem 70 pracovních úkonů. Samotný princip fungování je naopak jednoduchý. "Domeček předpovídá počasí na základě vzdušné vlhkosti, která se mění podle povětrnostní situace. Na tu reaguje ovčí střívko, na kterém je zavěšen mechanismus s panáčkem a panenkou. Ve vlhkém vzduchu střívko nabobtná a vysune ven panáčka. Naopak je-li sucho a slunečno, vlákno vysychá a ven vyjde panenka," uvedl Opluštil.

Ovčí střívko se přitom musí speciálně upravit, aby se mechanismus otáčel doprava a doleva a domeček správně fungoval. První domeček z jeho dílny dostala babička a od roku 1989 jimi dělal radost rodinným příslušníkům, kamarádům a kolegům v práci. Zájem však neutuchal, objednávek přibývalo, a tak se vzdal svého zaměstnání a začal se výrobě věnovat naplno. "Od 1. ledna 1993 jsem se stal prvním a po dobu nejméně 20 let i jediným výrobcem meteodomečků v ČR," řekl Opluštil. Přestože meteodomečky dnes nabízí i jiné firmy, konkurence ani nedostatku práce se nebojí. "Každoročně začínáme s výrobou 2. ledna a končíme na Štědrý den," dodal.