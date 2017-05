Ilustrační foto - Utkání ČR - Rusko na turnaji Českých hokejových her seriálu Euro Hockey Tour, 30. dubna v Českých Budějovicích. Vítězem turnaje se stala ČR.

Praha - V pátek bude v Paříži a Kolíně nad Rýnem zahájeno 81. mistrovství světa v hokeji a čeští reprezentanti na něm budou usilovat o ukončení historicky nejdelšího čekání na medaili. Národní tým se na stupně vítězů prosadil naposledy v roce 2012, od té doby byl nejlépe dvakrát čtvrtý. V historii samostatné České republiky hokejisté na medaili nikdy déle nečekali.

Tým vedený kapitánem Jakubem Voráčkem věří, že se tentokrát z Kolína nad Rýnem, kde šampionát vyvrcholí, s cenným kovem vrátí. Nahrává mu k tomu vedle výsledků v přípravě i historická bilance; poslední dva světové turnaje, které se konaly v Německu, totiž Češi vyhráli.

Nejlepší byli v roce v 2001 i 2010. "Jsou to krásné vzpomínky, ale strašně rychle to utíká, vždyť už od těch chvil uběhlo sedm let. Je načase zase udělat nějakou medaili," řekl Voráček, jenž poslední německý triumf pamatuje stejně jako Roman Červenka.

Před sedmi lety u reprezentace působil i současný hlavní kouč Josef Jandač, tehdy byl jedním z asistentů Vladimíra Růžičky. "Na šampionát jedeme s pokorou, nejedeme s tím, že jsme vyhráli turnaj v Českých Budějovicích a jsme favoritem turnaje. K favoritům nepatříme, to si nemusíme namlouvat. Jedeme tam bojovat. Šanci má více mužstev, myslím, že patříme mezi ně," uvedl Jandač po víkendovém triumfu na závěrečné akci seriálu Euro Hockey Tour.

Hlavním favoritem MS jsou Kanaďané, kteří v posledních letech kralují všem významným akcím. Loni v září ovládli obnovený Světový pohár, v roce 2014 i olympijské hry v Soči a na mistrovství světa budou usilovat o zlatý hattrick. Finále vyhráli v Praze 2015 i loni v Moskvě. Kanada má na kontě 26 titulů z MS a na Rusko (včetně úspěchů Sovětského svazu) ztrácí už jen jedno zlato.

Medailové ambice vedle Kanady a Česka mají tradičně Rusko, Švédsko, Finsko či USA. Možná i proto, že vedení NHL před nedávnem oznámilo, že neplánuje uvolnit své hráče na olympijské hry v příštím roce, představí se na šampionátu řada hvězd elitní kanadsko-americké soutěže.

Švédové budou spoléhat na obránce Victora Hedmana z Tampy, kandidáta na nejlepšího beka NHL. Dres sborné oblékne jeho klubový spoluhráč Nikita Kučerov, druhý nejlepší střelec základní části. Kanada bude spoléhat i na útočníky Ryana O'Reillyho z Buffala, Claudea Girouxe z Philadelphie a Matta Duchenea z Colorada, kteří se v září podíleli na triumfu na Světovém poháru.

Mistrovství světa začne v pátek 5. května, finále je na programu v neděli 21. května od 20:45.