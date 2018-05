Praha - Informační systém, který bude spravovat informace o všech cestujících v letecké dopravě v rámci Evropské unie, začne fungovat v pátek. Díky systému s názvem PNR budou mít bezpečnostní složky k dispozici už po rezervaci letenek komplexní informace o všech cestujících. ČTK to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Dosud mohla policie žádat pouze o konkrétní informace při vyšetřování určitého případu, aerolinky navíc tyto informace poskytovaly až po odbavení cestujících.

Správci PNR v systému uvidí vedle jména cestujících jejich adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, datum a plán cesty, údaje z letenky i informace o zavazadlech a platbách.

PNR by se tak podle Ibeheje měl stát účinným nástrojem v boji proti terorismu i organizovanému zločinu. "Data nám pomohou mimo jiné odhalit podezřelé osoby právě pomocí výše uvedených rizikových profilů, cestovní historie a vztahů, které nejsou ihned zřejmé. Policii tak umožní účinněji bojovat s trestnou činností s mezinárodním prvkem a terorismem," řekl.

Správcem systému bude policie. V rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu nově funguje speciální jednotka PIU (Passenger Information Unit), která se bude PNR zabývat. Podobné jednotky vznikly ve všech členských státech EU a budou spolupracovat při výměně informací o cestujících.

Do systému budou povinně zapojeny všechny letecké společnosti, které přepravují cestující uvnitř EU nebo do některého z členských států. Podle mluvčího ČSA Daniela Šabíka PNR nepřinesl pro dopravce nutnost významných změn. Aerolinky byly podle něj už nyní povinny předávat údaje o cestujících řadě zemí. Například Velká Británie uplatňuje tento postup dva roky.

Systém PNR byl unijními orgány přijat společně s nařízením o uchovávání osobních údajů GDPR v roce 2016. To začne platit v celé EU rovněž od 25. května a unie si od něj slibuje zvýšení ochrany osobních dat občanů v EU a také povinnosti institucí a firem tato data chránit. GDPR se však na PNR vztahovat nebude a aerolinky tak budou poskytovat informace o cestujících do systému bez jejich souhlasu. Systém budou používat úřady pouze v EU, informace z něj by se tak neměly dostat do žádné z třetích zemí.