Jeruzalém (Izrael) - Stejně jako loni s triem českých jezdců na startu začne v pátek 101. ročník cyklistického Gira d'Italia. První ze tří hlavních závodů sezony, označovaných jako Grand Tours, pojedou Roman Kreuziger ze stáje Mitchelton-Scott, Jan Hirt (Astana) a vůbec poprvé v kariéře i Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors).

Na peloton čeká porce tří a půl tisíce kilometrů, jež bude rozložena do 21 etap, se třemi volnými dny a dvěma individuálními časovkami. Hned na úvod se pojede velmi krátký souboj s chronometrem (9,7 km) ve Starém Městě v Jeruzalémě. Mimo Evropu odstartuje Giro poprvé v historii, která sahá do roku 1909. Mimo Itálii začínala "Corsa Rosa" v minulosti dvanáctkrát, nikdy ale přitom neopustila starý kontinent.

Pro celý Izrael půjde o mimořádnou sportovní událost. Na Blízkém východě setrvá peloton tři závodní dny, následovat bude jeden volný den a přesun do Evropy. Nový vítěz bude znám 27. května po dojezdu do Říma.

"V Izraeli jsem poprvé, takže určité překvapení, neboť jsem trošku čekal něco jako arabské země, ale je to tady mnohem více zelené. Ve středu jsme odjeli první trénink kolem 70 kilometrů a myslím, že všechny zaskočilo opravdu velké vedro. Bylo až 38 stupňů, ale mělo by se snad trochu ochladit. Snad to bude o něco příjemnější," uvedl Kreuziger.

Zkušený závodník se chystá na čtvrté Giro. V roce 2011 se pátým místem postaral o nejlepší český výsledek v celkovém pořadí. "Hodně tady fouká, takže očekáváme, že dvě víkendové etapy po prologu budou nervózní, často se jede podél pobřeží, bude to asi hodně zajímavé. Už se moc těším," vzkázal z Jeruzaléma Kreuziger, který v neděli oslaví dvaatřicetiny.

Pro sedmadvacetiletého Hirta byl loňský start vůbec první na některé z Grand Tours, vedl si výborně a skončil celkově dvanáctý. Letos ho však patrně čeká o poznání jiný závod. I proto, že barvy týmu CCC Sprandi Polkowice vyměnil za Astanu, v níž podepsal dvouletou smlouvu.

V týmu kazašské stáje má být k ruce Kolumbijci Miguelu Ángelovi Lópezovi. "Počítám s tím, že on je lídrem a já ambice na celkové pořadí obětuju. Spíš bych to viděl na nějakou etapu. Šance určitě bude," řekl Hirt. Loni měl volnější ruce. "Ale že bych byl jasný lídr a na Giru na mě všichni od začátku jeli, tak to taky nebylo. Tohle bude něco nového, ale nemám s tím problém a těším se na to, protože López může být opravdu hodně vysoko," předpověděl Hirt.

Štybar už stihl celkem pět Grand Tours, jel třikrát Vueltu a dvakrát Tour de France, Giro si ale vyzkouší poprvé. "Je tu mnohem větší prostor na osobní ambice, protože na Tour pojedeme na Gaviriu v rovinatých etapách i na celkové pořadí," podotkl Štybar, který tajně vyhlíží etapový vavřín. Vítězství na konci závodního dne slavil už na Vueltě (2013) i Tour de France (2015). "Je to pro mě veliká výzva," přitakal Štybar.

Okruh hlavních favoritů je hodně široký. Na startu nebude chybět obhájce prvenství Tom Dumoulin (Sunweb) z Nizozemska. "Cítím se ještě lépe než minulý rok," prohlásil Dumoulin. "Loni jsem věřil ve své síly a neměl co ztratit. Na jaře jsem sice nebyl v dobrém rozpoložení, ale teď už jsem znovu uvolněný a sebevědomý," dodal.

Zkompletovat sbírku triumfů na Grand Tours touží Brit Chris Froome, jenž startuje, přestože je vyšetřován kvůli zvýšené hladině salbutamolu z loňské Vuelty. Tam slavil premiérové vítězství, jenže překročil povolený limit léku na astma, který smí užívat se zvláštním povolením.

"Být ve stejné situaci, jako je nyní on, tak bych tu nebyl. Ale je to jeho rozhodnutí a není na mně, abych k tomu zaujímal nějaké stanovisko. Každopádně není celkově dobré pro celou cyklistiku, že celá záležitost nebyla před Girem dořešená," uvedl Dumoulin.

Čtyřnásobný šampion Tour de France však jakoukoliv vinu nadále popírá a vyhlíží triumf i přesto, že Giro zatím jel pouze dvakrát. V roce 2009 skončil ve čtvrté desítce, rok na to nedojel. "Jsou tady všichni moji hlavní rivalové. Chtěl bych získat růžový trikot, ale nedělám si iluze, že to nebude těžké," řekl Froome, lídr týmu Sky.

Pokud by se to Froomeovi povedlo, stal by se teprve sedmým jezdcem v historii, jenž ovládl Giro, Tour i Vueltu. Oba nejslavnější závody dokázal ve stejném roce naposledy vyhrát Ital Marco Pantani v roce 1998. Froome loni triumfoval na Tour i Vueltě.

Vysoko pomýšlejí také Fabio Aru (SAE Team Emirates), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Domenico Pozzovivo (Bahrajn-Merida) či Kreuzigerovi týmoví kolegové Esteban Chaves a Simon Yates.

Rekordní sérii startů na závodech Grand Tour protáhne již na dvacet Australan Adam Hansen. Jezdec žijící v Beskydech, jenž navíc všechny podniky dokončil, figuruje v sestavě stáje Lotto-Soudal.

Program cyklistického závodu Giro d'Italia: 4. května - 1. etapa: Jeruzalém - Jeruzalém, časovka jednotlivců 9,7 km, 5. května - 2. etapa: Haifa (Izr.) - Tel Aviv, 167 km, 6. května - 3. etapa: Beerševa (Izr.) - Eilat (Izr.), 229 km, 7. května - volný den, 8. května - 4. etapa: Catania - Caltagirone, 191 km, 9. května - 5. etapa: Agrigento - Santa Ninfa, 152 km, 10. května - 6. etapa: Caltanissetta - Etna, 163 km, 11. května - 7. etapa: Pizzo - Praia a Mare, 159 km, 12. května - 8. etapa: Praia a Mare - Montevergine, 208 km, 13. května - 9. etapa: Pesco Sannita - Gran Sasso, 224 km, 14. května - volný den, 15. května - 10. etapa: Penne - Gualdo Tadino, 239 km 16. května - 11. etapa: Assisi - Osimo, 156 km, 17. května - 12. etapa: Osimo - Imola, 213 km, 18. května - 13. etapa: Ferrara - Nervesa della Battaglia, 180 km, 19. května - 14. etapa: San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan, 181 km, 20. května - 15. etapa: Tolmezzo - Sappada, 176 km, 21. května - volný den, 22. května - 16. etapa: Trento - Rovereto, časovka jednotlivců 34,5 km, 23. května - 17. etapa: Riva del Garda - Iseo, 155 km, 24. května - 18. etapa: Abbiategrasso - Prato Nevoso, 196 km, 25. května - 19. etapa: Venaria Reale - Bardonecchia, 181 km, 26. května - 20. etapa: Susa - Cervinia, 214 km, 27. května - 21. etapa: Řím - Řím, 118 km.