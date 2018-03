Gaza - Dvanáct mrtvých a přes 1200 zraněných si zatím vyžádaly protesty Palestinců, které dnes vypukly na hranici Pásma Gazy s Izraelem. Na několika místech podél hraniční linie se jich účastní podle odhadu izraelské armády na 30.000 lidí. Někteří z nich házejí na vojáky kameny a na řadě míst hoří pneumatiky, informoval deník The Times of Israel. Cílem předem plánovaných protestů, které mají trvat do poloviny května, je návrat Palestinců na území, která byla dříve Palestinou.

"Před sedmdesáti lety jsem odtamtud odešli a teď jsme se rozhodli vrátit do naší země," řekl agentuře AFP šéf skupiny Islámský džihád Chálid Batš, jeden z organizátorů protestů. Měl tak na mysli květen 1948, kdy na části někdejší Palestiny vznikl stát Izrael. Podle plánu OSN měly vzniknout v Palestině dva státy - židovský a arabský.

Arabské státy ale s plánem OSN nesouhlasily a okamžitě po vzniku Izraele vypukla první arabsko-izraelská válka. Arabské země kritizovaly mimo jiné velikost židovského státu a poukazovaly na to, že množství Arabů se tam stane minoritou. Po válce, která skončila v roce 1949, rozšířil židovský stát své území z OSN stanovených 56 procent na 77 procent Palestiny. Z Izraele tehdy uprchly statisíce arabských obyvatel.

Podle Ismáíla Haníji, vůdce radikálního hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy, mají být nynější protesty i vzkazem americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že se Palestinci nevzdají svého práva na Jeruzalém a Palestinu.

Izraelský deník s odvoláním na úřady v Pásmu Gazy uvedl, že 11 protestujících dnes zastřelila izraelská armáda a jednoho farmáře už ráno na poli zabila izraelská tanková střela. Podle některých zdrojů se údajně chystal nastražit u hranic výbušninu. Podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy přišel farmář o život poblíž města Chán Júnis.

Už během předchozích dnů si Palestinci v Pásmu Gazy postavili stany u hranic s Izraelem a dnes zahájili protest nazvaný "Pochod za návrat". Hned ráno zněly z mešit v Gaze výzvy Palestincům, aby se k protestům připojili. Autobusy svážely lidi k hranicím s Izraelem, kde na pěti místech vyrostly stanové tábory několik stovek metrů od bezpečnostního plotu.

Protesty začaly jako demonstrace vsedě, ale brzy se vymkly kontrole. Palestinci začali zapalovat pneumatiky a házet kameny na izraelské vojáky. Protesty jsou plánované na více než šest týdnů a měly by podle plánu vyvrcholit v polovině května, v den výročí vzniku státu Izrael.

Kvůli očekávanému násilí izraelská armáda na hranici vyslala posily, podle deníku The Times of Israel tam poslala i přes 100 odstřelovačů.

Izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman dnes varoval, že každý, kdo se z Gazy přiblíží k bezpečnostnímu pásu na hranici s Izraelem riskuje život. "Radím obyvatelům Gazy, aby se neúčastnili provokací," řekl.