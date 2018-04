Gaza - Při explozi na jihu Pásma Gazy byli dnes zabiti čtyři Palestinci. Skupina Islámský džihád později oznámila, že šlo o členy jejího ozbrojeného křídla. Izraelský zpravodajský web ynet upřesnil, že muži přišli o život při předčasné explozi nálože nebo rakety, informovala agentura DPA.

Palestinská strana nejprve tvrdila, že muži jedoucí ve voze poblíž Rafáhu byli smrtelně zraněni při zásahu izraelským protitankovým granátem. Izrael to ale dementoval a izraelská armáda zdůraznila, že v dané oblasti neprováděla žádné útoky.

Palestinci pořádají protestní akce u hranice s Izraelem od 30. března. Při pátečních masových demonstracích přišlo o život už 35 Palestinců a stovky jich byly zraněny.

Palestinci chtějí v protestech u hranice pokračovat do poloviny května, tedy do 70. výročí vzniku státu Izrael. Palestinci si toto výročí připomínají jako "nakbu" - katastrofu. Po vzniku Izraele 14. května 1948 propukla první izraelsko-arabská válka, při níž bylo zničeno na 400 palestinských vesnic. Z nového státu tehdy uprchly nebo byly vyhnány statisíce Palestinců. Izraelské vlády odepírají palestinským rodinám právo návratu ze strachu, že by Izrael v důsledku toho nebyl státem, kde Židé tvoří většinu populace.