Ilustrační foto - Koncert britského zpěváka Roberta Planta, bývalého člena skupiny Led Zeppelin, 23. července v Brně. Vystoupil s kapelou The Sensational Space Shifters. ČTK/Šálek Václav

Pardubice - V pardubické Tipsport aréně vystoupí 31. července zpěvák Robert Plant se skupinou Sensational Space Shifters. Známý hudebník a hlas Led Zeppelin, nositel Řádu britského impéria a několika cen Grammy koncertem oslaví 50 let od vzniku legendární formace. ČTK o tom informoval Petr Novák z pořadatelské agentury.

Plant v Česku nekoncertuje poprvé. V červenci 2014 vystoupil poprvé na Colours od Ostrava, o rok později v brněnské hale Rondo, vždy se Sensational Space Shifters. V roce 2016 zpíval v lochotínském přírodním amfiteátru v Plzni.

Robert Plant natočil své první komerční nahrávky v roce 1966. V roce 1967 založil skupinu nazvanou Band of Joy s bubeníkem Johnem Bonhamem. Zakrátko je doplnili kytarista Jimmy Page a hráč na basovou kytaru John Paul Jones a dali tak vzniknout New Yardbirds, kteří se posléze transformovali do Led Zeppelin. Éra Led Zeppelin skončila v roce 1980, kdy John Bonham zemřel.

Svůj široký hudební záběr Plant posléze dokazoval i při sólových projektech, ve kterých se k němu mimo jiné připojil i Jimmy Page. Vydával desky s kapelami jako The Honeydrippers, Priory of Brion nebo Strange Sensation. V jeho tvorbě se odráží vášeň pro psychedelický rock, blues, africkou, tradiční a lidovou hudbu, ale i moderní elektronické styly.

Před svými nedávnými projekty s Alison Kraussovou a Band of Joy Plant pracoval po boku formace Strange Sensation. Spolu vytvořili kritikou velmi dobře hodnocené nahrávky Dreamland a Mighty Rearranger, které byly obě nominované na cenu Grammy. Tyto základy pak daly vzniknout i Sensational Space Shifters. Jejich společné a zároveň první album vyšlo v roce 2014 pod názvem Lullaby and...The Ceaseless Roar a dle názorů kritiky patřilo mezi zásadní nahrávky toho roku. V loňském roce vydal dosud poslední sólovou nahrávku Carry Fire, na které se opět podíleli Sensational Space Shifters.