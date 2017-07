Pardubice - Pět lidí bylo ráno zraněno při srážce dodávky s trolejbusem v Pardubicích. Čtyři lidé byli zraněni v dodávce, jeden člověk v trolejbusu. Záchranáři zraněné převezli do pardubické nemocnice. Zranění by měla být lehčího charakteru. ČTK to řekla mluvčí pardubické policie Eva Maturová.

Řidič dodávky v asi 05:00 narazil do trolejbusu, který zastavil na zastávce před chemičkou Synthesia. Trolejbus jel ve směru od Lázní Bohdaneč, dodávka také. Řidič dodávky do trolejbusu narazil pravděpodobně v momentě, kdy jej postihl mikrospánek. Požití alkoholu policisté u obou řidičů nezjistili.