Dublin - Irsko obvinilo Evropskou komisi (EK), že v otázce daní pro americkou společnost Apple překročila své pravomoci a zasáhla do národní suverenity členské země. Dublin tak reaguje na srpnové rozhodnutí, v němž komise uvedla, že Irsko firmu Apple řadu let daňově zvýhodňovalo. Podle dnešního sdělení agentury Reuters to vyplývá z právních argumentů, které Irsko a Apple předložily jako základ pro své odvolání. Irsko v nich také tvrdí, že EK své rozhodnutí dostatečně nezdůvodnila. Apple se tento týden hodlá odvolat.

Apple měl s irskou vládou uzavřenou dohodu, díky které platil výrazně nižší daně. Evropská komise koncem srpna rozhodla, že dohoda je neoprávněnou státní pomocí a nařídila Applu doplatit na daních do irské státní pokladny 13 miliard eur (zhruba 351 miliard Kč) plus úroky. Irsko ale tvrdí, že daňové otázky jsou v kompetenci jednotlivých členských zemí, nikoli v kompetenci EK.

Irská vláda i společnost Apple již v září oznámily, že se proti verdiktu odvolají. Nyní sdělily právní argumenty, na nichž své odvolání chtějí postavit. Irsko uvedlo, že se zacházení se společností Apple neodchýlilo od normálního zdanění. EK také podle Dublinu nadhodnotila úroveň zisků dceřiných firem Apple Sales International a Apple Operations Europe.

Apple podle svého hlavního právního zástupce Bruce Sewella hodlá tento týden odvolání proti rozhodnutí Evropské komise předložit Tribunálu Soudního dvora Evropské unie, který je druhým nejvyšším soudem EU.

Sewell v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že Apple se stal terčem Evropské komise kvůli svému úspěchu. "Apple je pohodlný cíl, protože se o něm hodně píše v médiích," řekl. Prohlásil také, že Apple se nemůže podřídit nařízení Evropské komise, protože Irsko by tím pádem porušilo své vlastní daňové zákony.

"Jsme největším plátcem daní na světě a všechny daně jsme platili i v Irsku," uvedl v rozhovoru s německým listem Die Welt finanční ředitel Applu Luca Maestri. "To, co zde Evropská komise provádí, je ostudou pro Evropany," dodal. Generální ředitel Applu Tim Cook rozhodnutí komise již dříve označil za "politickou hovadinu" a snahu přesunout do Evropy daně, které by měly být placeny v USA.

Kvůli nízkým daním získalo Irsko pověst daňového ráje, to se však stalo kontroverzním tématem v době po vypuknutí úvěrové krize, kdy zemi kvůli hrozícímu státnímu bankrotu musela poskytnout pomoc Evropská unie. Irsko se ale snaží nízké daně zachovat, protože jimi láká zahraniční investice, díky nimž má podle Reuters práci asi deset procent obyvatel.