Ostrava - V ostravsko-opavské diecézi se v pátek u příležitosti osmého ročníku Noci kostelů otevře 131 kostelů a modliteben. Katolické farnosti a společenství různých křesťanských církví pro návštěvníky připravily doprovodný program. Na některých místech začne už dopoledne, aby ho mohly navštívit i školy, řekl dnes ČTK mluvčí biskupství Pavel Siuda.

Program pro školy připravili mimo jiné ve farnosti sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku, v evangelickém kostele v Návsí u Jablunkova na Frýdecko-Místecku nebo třeba v Opavě-Jaktaři.

"Například v Dětmarovicích na Karvinsku bude od 16:00 v kostele sv. Maří Magdaleny možnost ochutnávky patnácti druhů mešních vín. Zájemci budou moci skládat puzzle s obrázkem kostela nebo si prohlédnout výstavu papírových modelů. Během celého pátečního večera bude probíhat výstava s ukázkou psaní ikon," přiblížil jeden z doprovodných programů Siuda.

Seznámit se s příběhem Noemovy archy mohou návštěvníci farního kostela Božího těla v Jablunkově, kde je od 15:30 připraveno loutkové představení, po kterém bude následovat koncert Stabat Mater od Antonia Vivaldiho.

Dobrodružnou cestu mohou podniknout lidé v bazilice Panny Marie ve Frýdku-Místku. "Až do půlnoci bude možné sestoupit do krypty pod kostelem, kde jsou pohřbeni zakladatelé chrámu, kněží, ale i poutníci, kteří v 18. století utonuli při cestě z Tovačova do Frýdku. Pár stovek metrů od baziliky bude otevřen farní kostel sv. Jana Křtitele, kde lze kromě interiéru prozkoumat také věž s vyhlídkou na město," dodal Siuda. Z věží se lidé ale budou moci rozhlédnout třeba i v Malé Morávce nebo v Dobré u Frýdku-Místku. Více k programu Noci kostelů lze najít na www.nockostelu.cz.