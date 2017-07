Ostrava - Slonice Vishesh dnes dopoledne v ostravské zoologické zahradě porodila své třetí mládě. Porod byl bez komplikací a matka o slůně pečuje. Pavilon bude dočasně uzavřen, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.

"Porod začal okolo třetí hodiny ranní, mládě přišlo na svět v 10:57. Sloní mládě se narodilo po 662 dnech březosti. Porod proběhl bez komplikací, mládě je vitální a záhy po porodu se postavilo na nohy. Zatím si nejsme jisti pohlavím. Jeho matka je klidná a o své mládě pečuje," uvedla Nováková.

Dodala, že kvůli potřebnému klidu pro slonici i mládě bude pavilon slonů dočasně uzavřen pro veřejnost. "Chovatelé budou pro případ nenadálých komplikací po dobu několika dní pokračovat v nočních hlídkách," uvedla Nováková.

Samice Vishesh byla březí potřetí. Své první mládě přivedla na svět v březnu 2011, šlo o první slůně narozené v Česku. Vishesh ale byla nezkušená a vůči samečkovi byla agresivní a nechtěla o něj pečovat. Sameček nakonec v květnu uhynul na celkovou sepsi a selhání oběhového systému. V únoru 2014 Vishesh porodila samičku, později pojmenovanou Sumitra. Mládě ale od narození i přes veškerou snahu ošetřovatelů nepilo mateřské mléko a pracovníci zoo od počátku upozorňovali na to, že není znám případ, kdy by se takové mládě dožilo dospělosti. Přestože samička dobře prospívala a Vishesh o ni pečovala, náhle uhynula ve věku necelých dvou let počátkem loňského roku.

Ošetřovatelé nyní věří, že právě získané zkušenosti by Vishesh měly pomoci v péči o třetí mládě, stejně jako to, že mohla pozorovat výchovu samice Rashmi, kterou v roce 2011 přivedla na svět slonice Johti a byla tak dosud jediným mládětem, které se dařilo v zoo odchovávat.

Sloní skupinu v ostravské zoo nyní tvoří čtyři samice - Johti a její dcery Rashmi a Vishesh a nejstarší samice Suseela. V budoucnu by se skupina mohla rozrůst o samce, který by měl nahradit Calvina. Zoo ho musela nechat utratit předloni na podzim, když se mu vytvořil velký absces, který si odmítal nechat ošetřit a jeho šance na uzdravení byla nulová. Zoo ale zatím na příchod nového samce nespěchá, protože jeho potenciální partnerkou by byla právě Vishesh, která nyní bude pečovat o nově narozené mládě.