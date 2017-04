Lidé se 1. dubna přicházeli do smuteční síně krematoria ve Slezské Ostravě naposledy rozloučit se zpěvačkou Věrou Špinarovou, která zemřela 26. března ve věku 65 let.

Lidé se 1. dubna přicházeli do smuteční síně krematoria ve Slezské Ostravě naposledy rozloučit se zpěvačkou Věrou Špinarovou, která zemřela 26. března ve věku 65 let. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Tisíce fanoušků se dnes přišly do smuteční síně krematoria ve Slezské Ostravě rozloučit se zpěvačkou Věrou Špinarovou, která ve věku 65 let náhle zemřela minulou neděli. Lidé se před smuteční síní scházeli už desítky minut před zahájením. Při otevření smuteční síně čekalo v místě několik set jejích příznivců a další stále přicházeli. V areálu hřbitova se tak vinula několik set metrů dlouhá fronta.

Příznivci zpěvačky, kteří jí před rakví za zvuku jejích písní věnovali tichou vzpomínku, často smuteční síň opouštěli se slzami v očích. Lidé se shodovali, že odešla výjimečná žena, která byla a navždy zůstane pevně spjatá s Ostravou. Mnozí oceňovali právě to, že zpěvačka s nenapodobitelným sytým hlasem nikdy neodešla do Prahy.

"Je nám to strašně líto. My jsme chodili strašně moc na plesy a ona nám často zpívala na plesech a vůbec měli jsme ji rádi jako ženskou, protože to fakt byla pevná ženská," řekla ČTK Ludmila Skipalová. "Udělala pro Ostravu víc než spousta, byť rozených Ostraváků," doplnil její manžel Jan. Pro oba znamenala mezi zpěvačkami absolutní hvězdu. "Kdyby žila v Americe, tak je úplně světová jednička, o tom jsem přesvědčen," řekl Skipal.

Rozloučit se zpěvačkou se přišla i Marie Sepešiová, která se s ní v 18 letech osobně potkala. "Byla skvělý a úžasný člověk. Jako zpěvačka byla nejlepší, ona je prostě symbol všeho. Je to strašná škoda," uvedla Sepešiová.

Jana Lebdušková v minulosti bydlela nedaleko zpěvačky. "Bydlela kousek od nás, než si koupila chalupu. Byla to opravdu jediná zpěvačka u nás. Líbí se mi to, že se necpala nikam do Prahy, jak říkala, že Ostrava není póvl a zůstala jí věrná," řekla Lebdušková. Její spojení s Ostravou oceňoval i Jiří Burian. "Měl jsem ji rád, je jí hrozná škoda. Pro Ostravu byla hodně významná, je to jediná, která neutekla do Prahy a vydržela tady a za to klobouk dolů před ní. Přestože byla známá, byla výborná a vidíte, lidi ji měli moc rádi," řekl Jiří Burian.

Se Špinarovou se přijeli rozloučit i motorkáři, kteří připomněli, že milovali hlavně její hit Bílá jawa 250. Rozloučit se přišel i písničkář Jaromír Nohavica, který s novináři ale hovořit nechtěl. "Věrku jsem měl moc rád. Jako skvělou zpěvačku i kamarádku. Je mi to moc líto. Zpívala do posledního dechu," řekl už dříve ČTK.

Smuteční síň krematoria ve Slezské Ostravě bude fanouškům otevřena do 12:00. Odpoledne se pak bude konat rozloučení pouze v kruhu rodiny a přátel.

Zpěvačka minulý týden ve středu zkolabovala při koncertu v Čáslavi, měla zástavu srdce. Převezena byla do pražské motolské nemocnice, kde v neděli zemřela. Rodačka z Pohořelic u Brna byla po celý život spjata s ostravskou hudební scénou. Její památku tady už v týdnu uctily stovky lidí. Největší pietní místo vzniklo na Masarykově náměstí v centru města, ale menší vzpomínková místa jsou například i u nedalekého Baru U Waldemara, kde se setkávají umělci, nebo u budovy Českého rozhlasu Ostrava.

Špinarovou proslavily písně jako Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo Jednoho dne se vrátíš. Mezi špičku domácí populární scény ji vynesla nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda. Poté vystupovala se skupinami Speciál a Notabene. Celkem vydala 13 desek.