Ostrava - Do areálu Dopravního podniku Ostrava (DPO) byla přepravena první z 40 tramvají Stadler nOVA. Aktuálně nejmodernější tramvají v Česku se cestující budou moci poprvé svézt v srpnu. Od léta chce dopravní podnik každý měsíc nasazovat do provozu čtyři tramvaje. Do poloviny příštího roku by tak v Ostravě měly jezdit všechny. Novinářům to řekl ředitel DPO Daniel Morys.

"Je to tramvaj speciálně vyvinutá pro Ostravu. V tuto chvíli začnou homologační práce. To znamená, že nejprve tato tramvaj bude jezdit se zátěží pískovou a následně s lidmi. Až najede daný počet kilometrů, tak pak ji můžeme zařadit na standardní linkový provoz," uvedl Morys.

V tramvaji může jet najednou téměř 190 lidí, bude tak nasazována na vytížených linkách, kterými se přepravuje hodně cestujících. "Tato tramvaj je vybavena moderní vzduchotechnikou, kamerovým systém, USB konektory, moderními sedadly. Vůbec její technické parametry odpovídají roku 2018," řekl Morys. Tramvaj má i modernější otočné podvozky. Bude rychlejší a její provoz by měl být i tišší, což ale ovlivňuje i kvalita kolejiště. "Na moderních tratích ta nižší hlučnost tramvaje bude znatelnější," dodal.

Dopravní podnik předem určil, jaké parametry by tramvaj měla mít. "Z toho důvodů jsme dali i 24 měsíců na to, aby se tramvaj dodala, protože předchozí soutěže skončily nezdarem právě proto, že jsme chtěli dodání za 12 měsíců, a tak nám mohly nabízet jen společnosti, které už ten projekt měly v šuplíku. Tak jsme dali dodavatelům prostor, aby vyvinuli úplně nový výrobek pro Ostravu," řekl Morys. Švýcarský dodavatel Stadler je podle Moryse první zahraniční společností, která dodá tramvaje na český trh.

Podle Bohumíra Kráčmara ze společnosti Stadler je tato nízkopodlažní tramvaj plně klimatizovaná, a to včetně stanoviště řidiče. "Má především několik bezpečnostních prvků, které chrání jak řidiče, tak především chodce při sražení. Má tři deformační zóny, které v podstatě při srážce tramvají chrání celou konstrukci hrubé stavby před deformací," řekl.

Cena jedné tramvaje je zhruba 28,5 milionu korun. Hodnota zakázky je tak přes miliardu korun.